El Lecce lleva a la FIFA el caso de Lameck Banda tras su fichaje por el Al-Swehly

El Lecce acudió al Tribunal de la FIFA para solicitar que se determine si fue legítima la rescisión unilateral del contrato llevada a cabo por Banda y si existía una causa que la justificara.

La entidad italiana también reclama que se establezca la responsabilidad del Al-Swehly por haber inducido al jugador a tomar esa decisión y solicita una indemnización por los daños ocasionados.

Además, el Lecce pidió que se apliquen las sanciones disciplinarias previstas en los reglamentos de la FIFA tanto al futbolista como al conjunto libio.

El origen del conflicto está en la duración del contrato de Banda; mientras el Lecce sostiene que ejerció una opción para prolongar la vinculación del jugador hasta junio de 2027, el equipo libio mantiene que el contrato terminó el 30 de junio de 2026.

La FIFA concedió en agosto un permiso de transferencia provisional al internacional zambiano, lo que permitió su incorporación al Al-Swehly.

El Lecce también denunció el uso, por parte del Al-Swehly, de imágenes de Banda correspondientes a la pasada temporada en un vídeo publicado en las redes sociales del club libio el pasado 21 de agosto, al considerar que fueron utilizadas sin los derechos correspondientes.

El conjunto 'giallorossi' plantea incluso suspender el pago de sus salarios desde el 1 de julio de 2026 y aplicar las sanciones económicas previstas en dicho convenio.