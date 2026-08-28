Luknessund: "Es difícil explicar lo que significa esta victoria en la Vuelta"

"Por supuesto que es un día especial para Noruega por el fallecimiento de nuestro rey. Hemos hecho de hoy un día para recordar. Es muy importante ganar en la Vuelta. El rey estaba muy interesado en el deporte y este triunfo es el mejor homenaje posible", comentó.

En el plano personal, la victoria en la cima turolense supuso el estreno de Luknessund en una 'grande' y un remate histórico para el Uno X, conjunto que ya se lució esta temporada en Giro y Tour.

"Es difícil describir lo que esto significa. No esperaba tanta emoción; estoy sintiendo muchas cosas. Luché con todas mis fuerzas y esta victoria significa mucho para mí. Fue un día muy especial", subrayó.

La clave del éxito del equipo noruego fue colocar a dos hombres en la fuga del día compuesta por 5 corredores.

"Desde el principio, ir con Wout van Aert fue duro, iba rapidísimo. Tobias Halland Johannessen llegó a la escapada y eso me dio confianza en nuestras posibilidades de ganar. Creo que Tobias era el mejor escalador del grupo. Esperábamos que alguno de nosotros se escapara en la subida final. Me dejó probarlo y me dio la victoria. Estoy muy orgulloso y agradecido", dijo.

Luknessund vivió los triunfos del equipo en las 'grandes' de la temporada.

"Estuve en el Giro cuando ganó Fredrik Dversnes, fue increíble. Y luego en el Tour de Francia con Soren Waerenskjold, y ahora en La Vuelta. Esto demuestra lo gran equipo que somos. Estoy muy orgulloso de formar parte de él. Fue un día especial para el equipo y también para Noruega, obviamente. Es un pequeño detalle en el contexto general, pero hace que el día sea aún más especial", concluyó.