Molano cambia el UAE por el Lotto-Intermarché para volver a ser "un velocista al 100 %"

Molano, de 31 años y natural de Paipa (Colombia), pondrá así fin a una etapa de ocho temporadas en la estructura del UAE, con la que ha logrado, entre otros triunfos, dos etapas de la Vuelta a España (2022 y 2023), una del Tour de Emiratos Árabes Unidos en 2023 y la Clásica Brujas-La Panne de 2025.

En 2026 también se impuso en la primera etapa del Tour de Omán.

"Estoy emocionado por explorar nuevos horizontes después de 8 años en el mismo entorno. Creo que unirme a Lotto-Intermarché me dará aún más motivación. Aquí, volveré a ser un velocista al 100 por ciento, y eso es algo que realmente estoy deseando", afirmó Molano en el comunicado del equipo.

El colombiano también destacó su relación con el ciclismo belga y recordó su admiración por el exciclista alemán André Greipel. “De niño, ya admiraba a André Greipel, y los belgas están locos por el ciclismo, así que tengo mucha curiosidad por experimentar cómo será llevar la camiseta de un equipo belga yo mismo. Todavía tengo mucha ambición, y quiero seguir ganando carreras", añadió.