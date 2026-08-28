Pogacar: "No me enfadé con nadie, solo seguí al Decathlon y pude sacar ventaja"

Pogacar salió al paso de un comentario en meta de Enric Mas, en el que aseguró que el esloveno no estuvo conforme con la decisión del equipo Decathlon de tensar el ritmo en el grupo de favoritos.

"No me enfadé. Me hubiera gustado llegar a meta al ritmo de mis compañeros, pero tensó el Decathlon, seguí a Felix Gall, vi que subía la diferencia y colaboré con él. Pude sacar una pequeña ventaja. Ha sido un día normal, sin sobresaltos", dijo el líder.

Siempre en el centro de las comparaciones, Pogacar se mostró "impresionado" con el palmarés del 'Canibal' Eddy Merckx, pero prefiere la equivalencia con corredores contemporáneos.

"Estoy impresionado con el palmarés de Merckx, ganó un número de carreras que no conseguiré nunca, pero es de otra época. Tenía muchas carreras, algunas muy pequeñas, y es muy difícil de juzgar. Me tendría que comparar con corredores como Boonen, Froome, Contador... Sería la comparación más valida", concluyó.