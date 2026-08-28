Viernes, 28 de agosto de 2026

Mónaco. Sorteos de la fase principal de la Liga Europa y la Liga Conferencia, ambas con 36 clubes, para relevar en el palmarés al Aston Villa de Unai Emery en la primera y al Crystal Palace en la segunda (11.00 GMT). Por Olga Martín

Aramón Valdelinares (Teruel, España). La séptima etapa de La Vuelta a España, un recorrido de 150 kilómetros que une las localidades de Vall d´Alba (Castellón)-Aramón Valdelinares, se presenta como una jornada importante para los hombres de la general con cinco puertos puntuables. El esloveno Tadej Pogacar sigue líder. Por Carlos de Torres.

Redacción deportes. La selección de Argentina tratará de superar a Alemania, defensora del título, en una de las semifinales del Mundial de hockey sobre césped y acceder por primera vez en su historia a la lucha por el título, mientras que la otra plaza saldrá del duelo entre España y Países Bajos.

Madrid. En menos de una semana, tres adolescentes han debutado en el fútbol profesional español, fijando nuevos récords de precocidad y subrayando una realidad latente: la irrupción cada vez más frecuente en la élite de 'niños prodigio' que encuentran en la excelente calidad de los entrenadores del fútbol español un trampolín para convertirse en deportistas profesionales Por Pablo Pérez Espino.

- Rally de Paraguay, 11ª cita del Mundial (hasta 30).

- Séptima etapa de La Vuelta a España (hasta el 13): Vall d´Alba (Castellón)-Aramón Valdelinares, de 150 kilómetros. Información de Carlos de Torres. (FOTO)

. Sorteos de la fase principal de la Liga Europa y de la Liga Conferencia (13.00, en Mónaco). Información de Olga Martín

- España. LaLiga EA Sports. 3ª jornada (FOTO): Racing Santander-Elche (17.00 GMT) y Alavés-Villarreal (19.30 GMT)

- Liga alemana (jornada 1): Bayern Múnich-Stuttgart (18:30 GMT)

- Liga inglesa (jornada 2): Crystal Palace-Manchester City (19:00 GMT)

- Liga francesa (jornada 2): Lille-París Saint-Germain (18:45 GMT)

- Liga italiana (jornada 2): Milan-Venezia (18:45 GMT)

- PGA Tour. TOUR Championship, en el club East Lake de Atlanta, Georgia (EE.UU.) (hasta 30).

- Mundial femenino y masculino, en Países Bajos y Bélgica (hasta 30). Torneo masculino: Semifinales: Países Bajos-España (16.00 GMT), Alemania-Argentina (18.30 GMT)

- Ruedas de prensa previas a las GP de Aragón, en el Motorland de Alcañiz, Teruel.

- Juegos Mediterráneos, en Taranto (Italia) (hasta 3 sep).

- Día de Medios en el Abierto de EE.UU.

- Torneo WTA 500 de Monterrey (México) (hasta 29).

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Redacción EFE Deportes