Cerro Porteño arrasa en el superclásico y va por el título de la Liga Premium

El conjunto azulgrana salió decidido a marcar diferencias y lo hizo rápidamente. A los 3’30”, Gonzalo Agüero abrió el marcador y encendió la ilusión azulgrana. Apenas unos minutos después, el panorama se complicó aún más para Olimpia con la expulsión de su capitán, Juan Salas.

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Cerro aprovechó la superioridad numérica y amplió la ventaja a los 9’59” por intermedio de Jorge Espinoza. El mismo jugador volvió a aparecer a los 18’38” para firmar su doblete y establecer el 3-0 antes del descanso.

En el segundo tiempo, el dominio azulgrana continuó y las expulsiones terminaron de sentenciar la serie. Igor Insfrán vio la roja a los 14’20” y, apenas segundos después, Alan Rojas marcó el cuarto tanto del Ciclón.

Olimpia terminó completamente condicionado por las expulsiones. Nicolás Zaffe, Marcos Solís y Ramón Godoy también fueron expulsados en la segunda etapa, dejando al Decano sin posibilidades de reacción.

Con el 4-0 definitivo, Cerro Porteño cerró una contundente clasificación y se instaló en la gran final de la Liga Premium 2026, donde enfrentará a Exa Ysaty.

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En la otra semifinal, Exa Ysaty derrotó 8-5 a Recoleta y selló su clasificación con un contundente 11-5 en el marcador global.

El Ciclón y Exa Ysaty definirán ahora al campeón..