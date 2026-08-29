Copa Oro de fútbol de salón volverá tras el Mundial C15 en Itapúa

La Copa de la Divisional Oro de fútbol de salón ingresó a su etapa de octavos de final, luego de cerrarse la primera etapa, donde quedaron clasificados 4 clubes de cada serie del certamen.
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En la Serie “A” lideró el Sportivo José Meza de Ñemby, seguido por Simón Bolívar, Fomento de Barrio Obrero y Villeta FC;
En la Serie “B”, el mejor fue el Deportivo Social Atenas de Tacumbú, escoltado por el 12 de Junio FBC de Barrio Jara, Atlético Cerro Corá de Lambaré y Artemios FC de Santa Ana.
* Clasificación al final de la fase grupal. Luego de disputarse 14 fechas, concluyó la etapa serial, con la clasificación de los 4 mejores clubes de cada grupo.
Grupo A:
1° Sportivo José Meza 22 puntos
2° Simón Bolívar 19 puntos
3° Cerro Corá 12 puntos
4° 29 de Septiembre 10 puntos
5° San Antonio 5 puntos
6° Deportivo Primor de Trinidad 1 punto
Serie B:
1° Deportivo Social Atenas 21 puntos
2° 12 de Junio 14 puntos (+8)
3° Fomento de Barrio Obrero 14 puntos (-2)
4° Villeta FC 14 puntos (-6)
* Para dirimir el puesto del triple empate que se dio, se recurrió al reglamento donde se tuvieron en cuenta los goles de los partidos entre los 3 clubes, 12 de Junio, Fomento y Villeta
5° Atlético La Merced de Ñemby 12 puntos
6° Independiente de Barrio Obrero 9 puntos
7° Nuestra Señora de la Asunción Club 0.