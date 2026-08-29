Polideportivo
29 de agosto de 2026 a la - 18:12

Copa Oro de fútbol de salón volverá tras el Mundial C15 en Itapúa

Simón Bolívar recibió a José Meza en la última fecha, la séptima, de las revanchas, cayendo en su casa en forma contundente. Los octavos seguirán luego del Mundial C15 de Itapúa.
Simón Bolívar recibió a José Meza en la última fecha, la séptima, de las revanchas, cayendo en su casa en forma contundente. Los octavos seguirán luego del Mundial C15 de Itapúa.

La Copa Oro, principal certamen de fútbol de salón metropolitano tuvo una pausa desde este lunes y retornará luego de la culminación de la Copa Mundial C15 que se jugará en el Sur del país. Ya se conoce a los 8 clasificados que seguirán en carrera. En cuanto al mundial para menores de 15 años, se inicia el próximo lunes 7 de setiembre, en Carmen del Paraná y Coronel Bogado.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

La Copa de la Divisional Oro de fútbol de salón ingresó a su etapa de octavos de final, luego de cerrarse la primera etapa, donde quedaron clasificados 4 clubes de cada serie del certamen.

Lea más: Grupos del Mundial C15

En la Serie “A” lideró el Sportivo José Meza de Ñemby, seguido por Simón Bolívar, Fomento de Barrio Obrero y Villeta FC;

En la Serie “B”, el mejor fue el Deportivo Social Atenas de Tacumbú, escoltado por el 12 de Junio FBC de Barrio Jara, Atlético Cerro Corá de Lambaré y Artemios FC de Santa Ana.

* Clasificación al final de la fase grupal. Luego de disputarse 14 fechas, concluyó la etapa serial, con la clasificación de los 4 mejores clubes de cada grupo.

Grupo A:

1° Sportivo José Meza 22 puntos

2° Simón Bolívar 19 puntos

3° Cerro Corá 12 puntos

4° 29 de Septiembre 10 puntos

5° San Antonio 5 puntos

6° Deportivo Primor de Trinidad 1 punto

Serie B:

1° Deportivo Social Atenas 21 puntos

2° 12 de Junio 14 puntos (+8)

3° Fomento de Barrio Obrero 14 puntos (-2)

4° Villeta FC 14 puntos (-6)

* Para dirimir el puesto del triple empate que se dio, se recurrió al reglamento donde se tuvieron en cuenta los goles de los partidos entre los 3 clubes, 12 de Junio, Fomento y Villeta

5° Atlético La Merced de Ñemby 12 puntos

6° Independiente de Barrio Obrero 9 puntos

7° Nuestra Señora de la Asunción Club 0.