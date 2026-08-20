Definidos grupos del Mundial C15 de salonismo “Paraguay 2026″

La Copa Mundial C15 de fútbol de salón se disputará del 7 al 12 de septiembre próximos con la presencia de 12 selecciones, distribuidos en 3 grupos.

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Los encuentros de esta segunda cita ecuménica para los menores de 15 años se jugarán en los polideportivos “Tupa Ra’y” de Carmen, y “Padre Mauricio” de Cnel. Bogado.

La selección albirroja compartirá el Grupo A junto a México, Canadá y Chile, siendo favorita la anfitriona.

Los otros dos grupos, están conformados así:

Grupo B: Colombia, Uruguay, Australia y Argentina;

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Grupo C: Brasil, Cataluña, Estados Unidos y Bolivia.

Por el sistema de campeonato clasificarán a la fase de octavos de final los dos mejores de cada serie y dos mejores terceros.

Los grupos A y C jugarán en la ciudad de Carmen del Paraná, mientras del Grupo B lo harán en Coronel Bogado.

* Fecha inaugural. Por la fecha inaugural del certamen, la selección albirroja enfrentará a Canadá, mientras México medirá a Chile, por el Grupo A.

También se jugarán los compromisos: Colombia vs. Australia, Uruguay vs. Argentina (Grupo B); Brasil vs. Estados Unidos y Cataluña vs. Bolivia (Grupo C).

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El campeón del primer torneo fue Brasil, en noviembre de 2021, celebrado en Presidente Franco, Alto Paraná. Colombia fue escolta y Paraguay completó el podio.