Cerro Porteño vs. Exa Ysaty, la final inédita de la Liga Premium de futsal

Cerro Porteño, que se consagró campeón en todas las ediciones del Absoluto de la Liga Premium de futsal, nuevamente disputará una final, y esta vez el rival de turno será el buen equipo de Exa Ysaty.

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Ambos clubes fueron los mejores de las etapas disputadas hasta el momento, con los azulgranas primeros en la fase inicial, y los bordó sus escoltas.

En las semifinales, Cerro Porteño cosechó un empate y victoria contra su tradicional rival Olimpia. En la ida, fue paridad de 3-3, mientras en la vuelta, el supercampeón fue contundente, ganando por 4 goles a 0.

Por su parte, Exa Ysaty derrotó en ambas ocasiones a Recoleta, en la ida 3-0, y en el festival de goles de vuela, El Bordó se impuso por 8-5 a los canarios.

* Final inédita de la Premium. Cerro Porteño ha ganado los 10 títulos Absolutos de la Liga Premium, desde su institución en el año 2015, señalando que en 2020 no hubo torneo por causa de la pandemia del Covid-19.

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Consiguieron campeonatos en uno de los dos torneos anuales, Sport Colonial (Apertura 2021) y Olimpia (Clausura 2022 y Clausura 2023), dejando relegados a los azulgranas, que al disputarse los juegos por el cetro Absoluto, consiguieron derrotar a ambos.

En cuanto al Exa Ysaty, nunca arribó a una instancia final en su historia, por lo que la final será inédita.

Por lo señalado, Cerro Porteño ha conquistado 10 títulos (2015 al 2025), Afemec 4 subcampeonatos, Sport Colonial 3 y Olimpia 3.

Es importante recordar que, en algunas temporadas hubo torneo único.