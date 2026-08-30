¡Ndaipóri ijojaha! Pynandi golea a Brasil para gritar el bicampeonato en U20 de Lima

Los Pynandi fueron categóricos en la gran final contra Brasil, por el cetro de la categoría Sub 20 del Sudamericano de beach soccer, edición correspondiente al 2025, que concluyó este domingo en el Estadio Playa Agua Dulce de Lima, Perú.

El pynandi Thiago Barrios se despachó con 4 tantos, mientras el otro lo convirtió Didier Cáceres de penal.

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Los albirrojos terminaron el certamen con 5 triunfos y 1 derrota, quedando en lo alto en materia de goles, con 34 conversiones. El goleador del torneo fue el pynandi Thiago Barrios con 17 tantos, la mitad de los goles conquistador por el team dirigido por Carlos Rojas.

El combinado guaraní solamente había cedido en la fase de grupos precisamente contra los brasileños, cayendo ajustadamente 2-1, en la última fecha por el Grupo B.

En las semifinales, los flamantes bicampeones golearon 6-1 a Colombia para inscribirse en una instancia decisiva mas.

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Por su parte, Brasil consiguió el ajustado triunfo por 5-4 contra Venezuela.

* Pynandi campeón consecutivo. En cuanto a los torneos anteriores, en la III Edición, Paraguay le ganó a Brasil 5-3 en el torneo disputado en Iquique, Chile.

Los otros campeones son Brasil en Montevideo 2017 y Argentina en Luque 2019, en ambos casos fue duelo clásico sudamericano.

Los Pynandi fueron de bronce en ambas ediciones, derrotando a Colombia y Perú, respectivamente.

SÍNTESIS DE LA FINAL

Paraguay 5 - Brasil 0

Cancha: Playa Agua Dulce, de Lima. Primer árbitro. Ernesto Hartwig (Uruguay). Segundo árbitro: Gabriel Ferreira (Uruguay). Tercer árbitro: Jesús Estrada (Venezuela). Cuarto árbitro: Adanies Pino (Colombia). Cronometrador: Orly González (Ecuador).

Paraguay 5: Enrique Sánchez; Alexandro Luraschi, Didier Cáceres, Thiago Barrios y Vidal Cáceres. Alternantes : Dariel Cáceres (portero), Nicolás Hebein, Jonás Colmán, Nicolás Bareiro, Enzo Sánchez, Mauricio Hermosilla y Jonathan Duarte. DT: Carlos Rojas.

Brasil 0: Girlian Souza; Eduardo Silva, Carlos Jesus Da Silva, Kawan Souza y Gabriel Lemos. Alternantes : Dariel Campos, Caio Beze, Warlison Carvalho, Yuri Gaetner, Alberto Do Nascimento, Rai Dos Santos y Joao Souza. DT: Eribaldo Santos.

Goles: 1’, 14’, 32’ y 36’ Thiago Barrios y 21’ Didier Cáceres (P).

Amonestados: 8’ Thiago Barrios (P); 11 Warlison Carvalho y 21’ Joao Souza (B).

Los monarcas

El plantel bicampeón Pynandi lo integran:

Enrique Sánchez; Mathías Luraschi, Didier Cáceres, Thiago Barrios y Vidal Cáceres. Además: Dariel Duarte (portero), Nicolás Hebein, Jonás Colmán, Nicolás Bareiro, Enzo Sánchez, Mauricio Hermosilla y Jonathan Duarte.

D.T.: Carlos Rojas.

Es un gran mérito del seleccionado juvenil, que se consolida con este bicampeonato para señalar a la región y al mundo la estirpe Pynandi, una palabra en la lengua vernácula que inspira temor a los rivales, porque ya se forjó una identidad con los éxitos obtenidos en cuanta arena pisó también en la principal categoría.

Las demás posiciones

En otros partidos de este domingo, en el cierre del torneo, la medalla de bronce fue para Venezuela, que se impuso por 4-3 a Colombia.

Ecuador derrotó a los anfitriones, quedando en el séptimo lugar, mientras los incaicos culminaron en el octavo.

El sábado se disputaron los partidos por las demás posiciones.

Argentina “salvó el honor” derrotando a Uruguay 5-2, para ubicarse noveno, mientras los orientales cerraron en la última posición.

Chile fue contundente contra Bolivia, derrotándola por 10-3, para ubicarse en el quinto puesto.