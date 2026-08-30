Polideportivo
30 de agosto de 2026 a la - 13:54

Buen inicio de la quinta fecha del Ranking, organizada por Rakiura

Las excelentes amazonas que se destacaron en la categoría 0.90 en la jornada sabatina, por la quinta fecha del Ranking, en el Hípico.
Las excelentes amazonas que se destacaron en la categoría 0.90 en la jornada sabatina, por la quinta fecha del Ranking, en el Hípico.

La Quinta Fecha del Ranking Nacional de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres se inició este sábado en el Club Hípico Paraguayo. La organización corre por cuenta del Rakiura Equestrian Academy y cerrará este domingo con la consagración de los campeones.

Por ABC Color

Hermosa jornada de equitación se empezó a vivir este sábado en el Club Hípico Paraguayo, correspondiente a la Quinta Fecha del Ranking Nacional de Salto de la Fedepa, organizada por el Rakiura.

Lea más: Quinta fecha del Ranking

Los resultados registrados en la primera de dos jornadas hípicas fueron los siguientes:

Mayores 0.60: Cielo Medina con Twitter Flix, María José Marlborito y María del Carmen Domecq con Caramelo.

Menores 0.60: Ana Paula Avilés con Marlborito, Montserrat Arzamendia con Aura y Giannina Ivone Capello con Americana.

Mayores 0.70: Karina Ferreira con Blair, Carla Torres con Goldrain Alpha y Dahiana Recalde con Polo.

Menores 0.70: Zaira Rojas con Bronco, Marthina Sosa Blacky y María Victoria Ruiz con Estrellita.

Mayores 0.80: María José López con Jopara, Ana Patricia Duarte con Eqquus Da Cabana y Sofía González con Kadafi Buenaventura.

Menores 0.80: Nataly Muñoz con Jasper, Julieta Oviedo con Cleopatra y Alejandra Samaniego con Chiquitita

Mayores 0.90: Julieta Bordón con Ámbar, Rocío Benítez con Venus y Daniela Maldonado con Pimboli Das Castanholas.

Menores 0.90: Luciana Alfonso con Tormenta, Alexia Báez con Blanquita del Paraguay y María Valentina Giménez con Elegante.

Menores 1.00 metro: Giuliana Cubecino con King, Grace Hicks con Margarita y Enya Vila Correa con Shutterfly.

Mayores 1.00 metro: Paulina Beissinger con Tatabla Dixie, Valeria Giménez con Don Landario y Carole Piguet con Casandra.

Categoría 1.10 metros: Paloma Martin con Quiteria du Balou, Marlene Alonso con Estrella y Ainhara Amado con Kenesa.

Categoría 1.20: Juan Ignacio Pena con Marianita Sly, Mónica Vargas con Espartano y Tte. 1° Juan Carlos Melgarejo con Fogo do Rincao.

Categoría 1.30: Agostina Sánchez con Anchico, Sol Giménez con Pegasus y Abril Díaz Portela con Odessa.

Categoría 1.40: Valeria Giménez.

Este domingo se cierra la fecha con una programación similar a la sabatina, en las instalaciones del Club Hípico Paraguayo.