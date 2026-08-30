Buen inicio de la quinta fecha del Ranking, organizada por Rakiura

Hermosa jornada de equitación se empezó a vivir este sábado en el Club Hípico Paraguayo, correspondiente a la Quinta Fecha del Ranking Nacional de Salto de la Fedepa, organizada por el Rakiura.

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Los resultados registrados en la primera de dos jornadas hípicas fueron los siguientes:

Mayores 0.60: Cielo Medina con Twitter Flix, María José Marlborito y María del Carmen Domecq con Caramelo.

Menores 0.60: Ana Paula Avilés con Marlborito, Montserrat Arzamendia con Aura y Giannina Ivone Capello con Americana.

Mayores 0.70: Karina Ferreira con Blair, Carla Torres con Goldrain Alpha y Dahiana Recalde con Polo.

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Menores 0.70: Zaira Rojas con Bronco, Marthina Sosa Blacky y María Victoria Ruiz con Estrellita.

Mayores 0.80: María José López con Jopara, Ana Patricia Duarte con Eqquus Da Cabana y Sofía González con Kadafi Buenaventura.

Menores 0.80: Nataly Muñoz con Jasper, Julieta Oviedo con Cleopatra y Alejandra Samaniego con Chiquitita

Mayores 0.90: Julieta Bordón con Ámbar, Rocío Benítez con Venus y Daniela Maldonado con Pimboli Das Castanholas.

Menores 0.90: Luciana Alfonso con Tormenta, Alexia Báez con Blanquita del Paraguay y María Valentina Giménez con Elegante.

Menores 1.00 metro: Giuliana Cubecino con King, Grace Hicks con Margarita y Enya Vila Correa con Shutterfly.

Mayores 1.00 metro: Paulina Beissinger con Tatabla Dixie, Valeria Giménez con Don Landario y Carole Piguet con Casandra.

Categoría 1.10 metros: Paloma Martin con Quiteria du Balou, Marlene Alonso con Estrella y Ainhara Amado con Kenesa.

Categoría 1.20: Juan Ignacio Pena con Marianita Sly, Mónica Vargas con Espartano y Tte. 1° Juan Carlos Melgarejo con Fogo do Rincao.

Categoría 1.30: Agostina Sánchez con Anchico, Sol Giménez con Pegasus y Abril Díaz Portela con Odessa.

Categoría 1.40: Valeria Giménez.

Este domingo se cierra la fecha con una programación similar a la sabatina, en las instalaciones del Club Hípico Paraguayo.