Maratón Internacional de Asunción 2026: Alberto Pizarro y Fátima Romero son los campeones

El atleta paraguayo Alberto Pizarro se coronó ganador de los 42 kilómetros de la Maratón Internacional de Asunción (MIA) 2026, celebrada en el marco de la 17ª edición de una de las pruebas de ruta más emblemáticas del país. Pizarro cruzó la meta con un tiempo oficial de 2:23:54.

En la rama femenina, la destacada atleta paraguaya Fátima Romero fue la primera en cruzar la meta de los 42K, marcando un crono de 2:59:03 para sellar una sobresaliente actuación y quedarse con la victoria en la categoría de la prueba principal.

🇵🇾🏃‍♂️ ¡Paraguayos hacen historia en los 42K de la MIA 2026!



🏆El atleta paraguayo Alberto Pizarro se consagró campeón de la Maratón Internacional de Asunción (MIA) 2026, disputada en el marco de la 17.ª edición de una de las pruebas de ruta más emblemáticas del país. Completó los… pic.twitter.com/UY0JJIWyd1 — ABC Deportes (@ABCDeportes) August 30, 2026

La jornada deportiva congregó a miles de corredores nacionales e internacionales con largada y llegada en el Muelle Deportivo de la Costanera de Asunción.

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Organizada por el Paraguay Marathon Club, la competencia —declarada de interés turístico, municipal y deportivo— habilitó un récord histórico de 5.000 cupos para sus tres modalidades: maratón (42K), media maratón (21K) y corrida complementaria (10K).

Los circuitos contaron con la certificación internacional de World Athletics, la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS), Atletismo Sudamericano y la Federación Paraguaya de Atletismo (FPA), integrando además el circuito internacional Mega Finisher y albergando el Campeonato Nacional de Ruta de la FPA en 42K y 10K.

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En cuanto a la premiación general, la organización otorgó medallas finisher a todos los competidores que completaron el recorrido, trofeos a los cinco primeros de la clasificación general y a los tres mejores de cada categoría etaria. En la distancia principal de 42K, los premios en efectivo ascendieron a G. 5.000.000 para el primer puesto, G. 3.000.000 para el segundo, G. 2.000.000 para el tercero, G. 1.000.000 para el cuarto y G. 500.000 para el quinto lugar.