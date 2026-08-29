Polideportivo
29 de agosto de 2026 a la - 18:55

Pynandi C20 son finalistas del Sudamericano de Lima de fútbol playa

Goleada pynandi a Colombia para anotarse a la final del Sudamericano de fútbol playa que se disputa en Lima, Perú.
Goleada pynandi a Colombia para anotarse a la final del Sudamericano de fútbol playa que se disputa en Lima, Perú.

La selección paraguaya fue contundente con su par de Colombia, para anotarse a la final del certamen y dirimir el título del Campeonato Sudamericano Sub 20 de fútbol playa “Lima 2026″. Los Pynandi se impusieron por 6 goles contra 1 a los cafeteros y esperan al ganador del partido Brasil vs. Venezuela.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Los Pynandi juveniles fueron categóricos en el partido semifinal por el Campeonato Sudamericano Sub 20 de fútbol playa que se celebra en el país incaico, imponiéndose por 6-1 a Colombia, que había resultado primero del Grupo A del torneo, mientras Paraguay fue escolta de Brasil.

Lea más: Paraguay va contra Colombia en "semis"

El partido por el cetro regional se celebrará este domingo, a partir de las 18:00 de nuestro país.

Antes jugarán por el quinto puesto Chile vs. Bolivia, a las 14:00. Posteriormente discutirán el bronce Colombia y el perdedor del cotejo Brasil-Venezuela.

En otros cotejos disputados este sábado, Ecuador se quedó con el séptimo lugar al derrotar a los anfitriones por 5 a 2, quedando Perú en el octavo puesto.

Por igual marcador, la selección de Argentina se impuso a Uruguay, en el duelo rioplatense, para ubicarse noveno en el certamen, mientras los orientales cierran el lote del certamen.

Síntesis del cotejo Colombia 1 - Paraguay 6

Colombia 1-6 Paraguay

Estadio: Playa Agua Dulce – Lima, Perú. Primer árbitro: Juan Arcos (ARG). Segundo árbitro: Alan Colmán (ARG). Tercer árbitro: Orly González (ECU). Cuarto árbitro: Luis Saavedra (BOL). Cronometrista: Mario Lagos (CHI). 

Colombia 1: Kevin Ángel; Luis González, Ain Nazir, Cristian Tafur y Brayan Gómez. Alternaron: Luis Cujar, Juan Sara, Luis Pérez, Sebastián Pizarro, Samuel Rojas, Juan Cáceres y Justin Sierra. DT: Santiago Restrepo.

Paraguay 6: Enrique Sánchez; Mathías Luraschi, Didier Cáceres, Thiago Barrios y Vidal Cáceres. Alternaron: Dariel Duarte, Nicolás Hebein, Jonás Colmán, Nicolás Bareiro, Enzo Sánchez, Mauricio Hermosilla y Jonathan Duarte. DT: Carlos Rojas.

Goles: 06’ 19’’ (1P) Justin Sierra (COL); 01’ 52’’ (1P) Enrique Sánchez, 10’ 11’’ y 03’ 07’’ (2P) Didier Cáceres, 06’ 48’’ (2P) y 08’ 06’’ (3P) Mathías Luraschi y 05’ 14’’ (2P) Thiago Barrios. 

Amonestados: 04’ 24’’ (3P) Sebastián Pizarro y 01’ 06’’ (3P) Brayan Gómez (COL); 02’ 12’’ (3P) Nicolás Hebein (PAR).