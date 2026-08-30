SYC se consagra en la Copa 105° Aniversario del Sajonia

Con la fiscalización de la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos (Fepada) se desarrolló la Copa 105° Aniversario del Deportivo Sajonia, donde el Centro Deportivo SYC se posicionó en lo alto del podio.

El certamen de natación se inició el jueves y concluyó este sábado, con tres cargadas jornadas de competencias en varias categorías.

Lea más: Excelente performance del SyC

Los cinco clubes que quedaron mejor posicionados en la clasificación final en el Absoluto fueron:

1° Centro Deportivo SYC Paraguay con 537 puntos

2° Club Deportivo de Puerto Sajonia con 536 puntos

Unite al canal de ABC en WhatsApp

3° Club Náutico Zárate de Argentina con 400 puntos

4° Club Atlético Provincial de Argentina con 397 puntos

5° Club Olimpia con 225 puntos

Histórica posición para el SYC

El campeón del torneo obtuvo una histórica clasificación en este certamen con participación de los mejores clubes del país y de otros invitados de la región.

En uno de los tantos hechos destacados, la nadadora Nicole Rautemberg consiguió nuevo Récord Nacional de Categoría y Absoluto en los 50 metros mariposa con un tiempo 27″12/100.

También Sebastián Escurra de la categoría Infantil A en los 50 metros estilo libre registró 26′58.

Excelente la cantidad de equipos participantes, con algunos internacionales en este torneo: Aquacenter, Centro de Educación Física, Centro Deportivo SyC, Centro Social de Encarnación, Club A Punto Deportes, Clubes Asociados Progreso Rowing Independiente, Club Atlético Provincial, Club Benjamín Hockin, Club Centenario, Club Deportivo de Puerto Sajonia, Club Internacional de Tenis, Club Náutico Formosa, Club Náutico Zárate, Club Olimpia, Club Sportivo Villa Ballester, Deportivo Da Silva, Institución Municipal San Isidro, Kinesis Filadelfia y Pecesitos de Jesús Natación.

Los campeones de SYC bajo la dirección de los entrenadores Walter Eisenkolbl y Sergio Iraira, fueron: Juan Apodaca, Andrés Bazán, Melvin Caballero, Julieta Canatta, Alfredo Carrera, Mía Chamorro, Santiago Codas, Laura Corrales, Iván Correa, Alex Cubas, Bruno De Alcántara, Johan Eisenkolbl, Klaus Eisenkolbl, Patrick Eisenkolbl, Sebastián Escurra, Eduardo González, Bruno Heinichen, Bruno Herrera, Erika Jiménez, Leonardo Mas, Noah Medina, Miguel Mendria, Paula Meza, Costanza Osorio, Ximena Paredes, Nicole Rautemberg, Luciano Rodríguez, María Alejandra Rodríguez, Lara Scarone, Martina Scarone y Thomas Silva, con la dirección general de Sergio “Yaka” Cabrera (SYC).