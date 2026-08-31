Edmundo Sosa conecta dos jonrones y lidera barrida de Filis a Angelinos

Fue lo que ocurrió el sábado en el penúltimo partido de la serie de tres con que los Filis barrieron a los Angelinos y en la que Sosa sembró dos vuelacercas.

Sosa entró como bateador emergente y conectó un dramático grand slam en la parte alta de la novena entrada para guiar a los Filis a una victoria por 5-3 sobre los Angelinos.

Pero la jugada decisiva se produjo dos bateadores después de que el jardinero derecho de los Angelinos, Wade Meckler, realizara una espectacular atrapada para robarle un cuadrangular de tres carreras a Bryson Stott.

Sin embargo, en una vuelta de tuerca, con dos outs en la pizarra, Sosa es llamado como emergente y con un elegante y potente swing de bateo envió la pelota fuera del alcance del jardinero central Mike Trout para concretar el triunfo. Fue un batazo de 403 pies por todo el jardín central.

Esta es la segunda remontada espectacular de Filadelfia en el noveno episodio en menos de una semana, tras haber superado un déficit de 4-0 el domingo previo frente a los Cardenales.

La hazaña de Sosa borró lo que había sido una noche para el olvido de la ofensiva de los Filis. También fue posible por la capacidad del abridor Andrew Painter para enderezarse tras otra primera entrada desastrosa, según la Major League Baseball (MLB).

Con este histórico estacazo, Sosa se convirtió en el primer pelotero de los Filis en batear un grand slam que da la ventaja en la novena entrada desde que lo hiciera Bryce Harper (15 de agosto de 2019 contra los Cachorros) y el primero en lograrlo con dos outs desde Shane Victorino (24 de abril de 2009).

El panameño igualmente se unió al puertorriqueño Ozzie Virgil Jr. como los únicos jugadores en la historia registrada de los Filis (desde al menos 1910) en conectar un grand slam como emergente para tomar la ventaja estando abajo en el marcador en la novena entrada.

Virgil alcanzó dicha hazaña frente a los Gigantes el 2 de septiembre de 1983 en el Veterans Stadium, demolido el 21 de marzo de 2004 tras 33 años de su construcción.

Pero ahí no queda todo. "Mundito" Sosa sumó otro jonrón -su número 7 de la temporada-, el domingo en el último partido de la serie ante los Angelinos que los Filis ganaron 5-2.

En su tercer turno al bate, luego de ser abanicado en el primero y salir en una línea por el jardín derecho en el segundo, Sosa envió la pelota por el jardín izquierdo con un trallazo de 375 pies, para sumar una rayita más a la victoria.

Filadelfia (77-60), que se encuentra a 5.0 juegos de los Bravos de Atlanta (82-55), líderes de la División Este, inician este lunes una serie de tres partidos en el Chase Field frente a los D-backs de Arizona.