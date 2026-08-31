Madrid se convierte en el escaparate del pádel mundial

Después de tres semanas de parón, Premier Padel reanuda su calendario con la cita de Madrid, que se disputa desde 2022 con la categoría P1, el escalón inferior a los ‘majors’.

El torneo que se disputará en el Movistar Arena hasta el próximo domingo, 6 de septiembre, se ha consolidado como la prueba más atractiva de la temporada regular del circuito de las cinco que se celebran en España, al margen de las finales que tendrán lugar en Barcelona en diciembre con las ocho mejores parejas.

España es el país con más citas del calendario, después de los P1 de Valencia y Málaga, y de los P2 de Gijón y Valladolid.

En categoría masculina, los números uno del mundo, el español Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia, aspirarán a su noveno título en este curso y a afianzar su hegemonía sobre la dupla Alejandro Galán-y Federico Chingotto, segunda en el 'ranking'.

Ya ganaron en 2023 y 2024, y el pasado año cedieron en la final ante Martín Di Nenno y Leo Augsburger, que este curso hace pareja con Juan Lebrón.

En el cuadro femenino, las líderes de la clasificación mundial, la española Gemma Triay y la argentina Delfi Brea, tratarán de sumar su sexto título del año.

Claudia Fernández, que suma dos victorias en Madrid, y Martina Calvo, que en el último torneo, disputado en Londres, se convirtió en la ganadora más joven en el circuito con 18 años, pretenden alargar su racha, aunque también pugnarán Bea González y Paula Josemaría, pareja número dos, y Andrea Ustero-Ari Sánchez, la tercera.

Uno de los grandes focos del torneo será la despedida de su ciudad natal de Salazar, la más laureada de la historia del pádel, quien se retirará en diciembre en Barcelona después de 26 temporadas.

Salazar, de 40 años, ha sido siete veces campeona del mundo y número uno del 'ranking' en diferentes etapas entre 2009 y 2022, y n ostenta el récord de títulos de World Padel Tour (52).

El cuadro final de Premier Padel de Madrid, que repartirá una bolsa de premios de casi medio millón de euros (479.000), comenzará este martes con 48 parejas masculinas y 28 femeninas después de la ronda preliminar que concluye este lunes.