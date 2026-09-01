Vallejo vs. Monfils, show asegurado en Flushing Meadows

Por un lado, Adolfo Daniel Vallejo Álvarez, nacido en Asunción el 28 de abril de 2004, ubicado en el puesto 60 de la clasificación mundial. Por el otro, el casi retirado Gael Sébastien Monfils, que vino al mundo en París el 1 de setiembre de 1986, 307 del escalafón ATP y que compite en el Abierto de Estados Unidos mediante una invitación.

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El espectáculo está garantizado. El paraguayo, lleno de energías y con una potente derecha, aún con mucho margen de mejoramiento, sobre todo en el saque y en la concentración.

Con 13 títulos en su carrera, tres de 500 y 10 de categoría 250, el galo es un showman del tenis, capaz de presentar impactos inesperados y de quedarse parado ante una devolución, como si nada.

Un duelo marcado para las 20:00, en el Louis Armstrong Stadium, con capacidad para 14.000 espectadores. Es el segundo mayor escenario en Flushing Meadows, después del principal, que es el Arthur Ashe.

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El triunfador jugará en segunda ronda contra el estadounidense Learner Tien, decimocuarto sembrado, que venció el lunes al portugués Nuno Gomes por 6-4, 6-1 y 6-2.