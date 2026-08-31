US Open: Dani Vallejo salta a la pista

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo está listo para afrontar un exigente estreno ante el francés Gaël Monfils. El partido está programado para las 20:00 de nuestro país, aproximadamente, en el estadio Louis Armstrong.

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Vallejo, que esta semana ocupa el puesto 60 del ranking ATP, se medirá con un experimentado Monfils, de 39 años, quien llegó a ocupar el sexto lugar de la clasificación mundial en 2016. El francés, además, atraviesa la última temporada de su extensa carrera profesional.

Dani llega a la cita neoyorquina con argumentos para ilusionarse. En sus últimas presentaciones ha mostrado un sólido nivel, especialmente con el servicio y la potencia de sus golpes, virtudes que serán importantes para intentar imponer condiciones ante un rival de enorme experiencia.

El paraguayo ya demostró durante la temporada que puede competir de igual a igual con jugadores de mejor ranking y conseguir resultados importantes. Ahora tendrá el desafío de trasladar ese rendimiento al escenario de un Grand Slam.

La fortaleza mental también será un factor determinante para Vallejo, que afrontará un partido especial por el escenario y por la jerarquía de su adversario.

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Con su tenis en crecimiento y una confianza que ha ido consolidando durante el año, Dani buscará dar otro paso en su carrera y meterse en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.