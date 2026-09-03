Alcaraz sube otro escalón en el US Open y Sabalenka mete miedo

Carlos Alcaraz, el defensor del título masculino en Nueva York, tuvo que remontar un set en contra ante el portugués Jaime Faría, otro paso adelante en su vuelta a la competición tras cuatro meses lesionado.

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El lusitano, #72 de la ATP, fue un rival más demandante que el ruso Roman Safiullin en el debut, pero la estrella española acabó prevaleciendo por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2.

Tras superar las expectativas ante Safiullin, Alcaraz comparecía en el mismo turno nocturno que ya vivió una caída de Novak Djokovic y un calvario de Alexander Zverev, los otros favoritos en un torneo al que se ausentó Jannik Sinner por lesión.

El español también se encontró a un rival inspirado que le arrebató el primer set. Atemperando los nervios, encajó con calma el golpe y se arremangó para buscar soluciones que cambiaran la dinámica del juego.

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La distancia entre ambos jugadores se comenzó a reflejar en el marcador, con Alcaraz atrapando el segundo set en blanco y empatando con otro parcial de 6-3.

Faría llegó sin esperanzas a la última manga y Alcaraz selló el triunfo después de dos horas y 40 minutos que le pueden ayudar a ganar rodaje para mayores desafíos. “Fue un partido difícil para mí”, reconoció el español, que estrenó una nueva celebración imitando el lanzamiento de una flecha a la grada de la pista central.

“Mis hermanos pequeños están aquí y me dijeron que si ganaba hiciéramos el arco y la flecha. Ellos lo hicieron desde el box y yo desde la pista, fue una celebración para ellos”, explicó.

Su siguiente obstáculo será el chino Wu Yibing, #113 mundial, al que venció en su único precedente en 2024.

Jódar, debut de pesadilla

En su tercer día pasado por agua, el Abierto de Estados Unidos consiguió completar finalmente la ronda inicial. Entre los partidos reprogramados del martes estaba el esperado debut de la joya española Rafael Jódar, protagonista de una de las irrupciones más meteóricas que se recuerdan en el tenis masculino.

La afición de Nueva York, donde se coronó campeón junior dos años atrás, lo vio llegar como duodécimo sembrado y se quedó asombrada al ver cómo se derretía ante el chino Bu Yunchaokete, #124 del ránking mundial.

Bu, que entró a última hora en el cuadro por una lesión, arrolló a un irreconocible Jódar por 6-2, 6-1 y 6-1 en la primera victoria de su carrera en un Grand Slam. “Soy nuevo en el circuito, van a pasar cosas así”, recordó Jódar, que a sus 19 años avanzó hasta los cuartos de final de Roland Garros y las semifinales del Masters 1000 de Montreal.

Navone sigue derribando gigantes

Otro de los juegos de primera ronda pendientes era el del peruano Ignacio Buse, que tumbó al experimentado local Marcos Giron por 3-6, 6-3, 6-3, 6-7 (6/8) y 6-1.

El clima obligó también a interrumpir el partido cuando el sudamericano dominaba por 4-3 en el tercer set. “Es difícil encontrar la calma en esas situaciones, pero es una victoria muy especial”, dijo Buse, tercer peruano en ganar un partido en este siglo en Nueva York tras Juan Pablo Varillas y Luis Horna.

El tenis sudamericano también disfrutó de otra campanada del argentino Mariano Navone. Tras su histórico triunfo ante Djokovic, Navone derribó a un antiguo finalista de Wimbledon, el italiano Matteo Berrettini, por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (7/4).

“Después de ganar a Djokovic en la (pista) Arthur Ashe, la repercusión que tuvo, había que bajar y es difícil”, reconoció. Navone se estrenará en tercera ronda frente a otro argentino, Tomás Etcheverry, que superó a Jacob Fearnley (101º) por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3.

Medvedev a lo suyo

Bajo cubierto, Daniil Medvedev ofreció otra convincente actuación para despachar al estadounidense Sebastian Gorzny, #731 del ránking mundial por 6-1, 6-3 y 7-5.

El ruso, campeón en 2021, sigue avanzando sin hacer ruido en un torneo de pronóstico abierto. En la segunda línea aún no convencen figuras como el estadounidense Ben Shelton, que el miércoles volvió a sudar para superar la segunda ronda frente al polaco Hubert Hurkacz por 6-3, 5-7, 7-6 (7/3) y 7-5.

Sabalenka no necesita una hora

En la rama femenina, la campeona Aryna Sabalenka solo necesitó de 54 minutos para despachar a la rusa Polina Iatcenko con un doble 6-1.

Sabalenka tuvo un inicio fulgurante encadenando los primeros cinco juegos del partido y embolsándose el primer set en 24 minutos. “Estoy contenta de mi nivel y concentración hoy”, declaró la #1 mundial, que se medirá en la tercera fase a la uzbeka Kamilla Rakhimova (92º).