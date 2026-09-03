El Sudamericano USAG de Gimnasia Artística Femenina se vive en Asunción

Nuevamente nuestra capital recibe a un certamen internacional, que se inició este jueves, el regional de gimnasia artística femenina con los actos protocolares, que contemplaron la inauguración y el desfile de las delegaciones.

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El certamen se desarrolla en los Niveles USAG (USA Gymnastics), que reúne a clubes y academias de toda Sudamérica.

Las competencias en los distintos niveles de las normativas de la USAG se desarrollarán este viernes y sábado.

Las justas se desarrollarán en los cuatro aparatos de la gimnasia artística femenina:

- Viga de Equilibrio

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- Barras Asimétricas

- Salto

- Suelo

Horarios de competición

Este viernes se cumplirá el siguiente programa:

8:45 - 12:45 Competencia Niveles 5/7/8

13:45 - 16:45 Competencia Nivel 6 - Sesión A

17:15 - 20:15 Competencia Nivel 6 - Sesión B

Sábado 5 de septiembre

8:45 - 12:15 Competencia Nivel 4

13:15 - 16:30 Competencia Nivel 3 - Sesión A

17:00 - 20:00 Competencia Nivel 3 - Sesión B

Organizan este evento la Federación Paraguaya de Gimnasia y la Confederación Sudamericana de Gimnasia.

El Congresillo (Congreso Técnico), para tratar importantes temas relacionados al certamen se realizó este miércoles.