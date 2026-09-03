Polideportivo
03 de septiembre de 2026 a la - 20:18

El Sudamericano USAG de Gimnasia Artística Femenina se vive en Asunción

El team de Laz Club Gymnastics Paraguay, que participa en el Campeonato Sudamericano USAG de Gimnasia Artística, cuyas competencias se inician este viernes, en el Pabellón de la Federación.
El team de Laz Club Gymnastics Paraguay, que participa en el Campeonato Sudamericano USAG de Gimnasia Artística, cuyas competencias se inician este viernes, en el Pabellón de la Federación.

Del jueves al sábado se realiza el Campeonato Sudamericano de Niveles USAG de Gimnasia Artística “Asunción 2026″, en el Pabellón de la Federación Paraguaya, en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Nuevamente nuestra capital recibe a un certamen internacional, que se inició este jueves, el regional de gimnasia artística femenina con los actos protocolares, que contemplaron la inauguración y el desfile de las delegaciones.

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El certamen se desarrolla en los Niveles USAG (USA Gymnastics), que reúne a clubes y academias de toda Sudamérica.

Las competencias en los distintos niveles de las normativas de la USAG se desarrollarán este viernes y sábado.

Las justas se desarrollarán en los cuatro aparatos de la gimnasia artística femenina:

- Viga de Equilibrio

- Barras Asimétricas

- Salto

- Suelo

Horarios de competición

Este viernes se cumplirá el siguiente programa:

8:45 - 12:45 Competencia Niveles 5/7/8

13:45 - 16:45 Competencia Nivel 6 - Sesión A

17:15 - 20:15 Competencia Nivel 6 - Sesión B

Sábado 5 de septiembre

8:45 - 12:15 Competencia Nivel 4

13:15 - 16:30 Competencia Nivel 3 - Sesión A

17:00 - 20:00 Competencia Nivel 3 - Sesión B

Organizan este evento la Federación Paraguaya de Gimnasia y la Confederación Sudamericana de Gimnasia.

El Congresillo (Congreso Técnico), para tratar importantes temas relacionados al certamen se realizó este miércoles.