El Sudamericano USAG de Gimnasia Artística Femenina se vive en Asunción

Nuevamente nuestra capital recibe a un certamen internacional, que se inició este jueves, el regional de gimnasia artística femenina con los actos protocolares, que contemplaron la inauguración y el desfile de las delegaciones.
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El certamen se desarrolla en los Niveles USAG (USA Gymnastics), que reúne a clubes y academias de toda Sudamérica.
Las competencias en los distintos niveles de las normativas de la USAG se desarrollarán este viernes y sábado.
Las justas se desarrollarán en los cuatro aparatos de la gimnasia artística femenina:
- Viga de Equilibrio
- Barras Asimétricas
- Salto
- Suelo
Horarios de competición
Este viernes se cumplirá el siguiente programa:
8:45 - 12:45 Competencia Niveles 5/7/8
13:45 - 16:45 Competencia Nivel 6 - Sesión A
17:15 - 20:15 Competencia Nivel 6 - Sesión B
Sábado 5 de septiembre
8:45 - 12:15 Competencia Nivel 4
13:15 - 16:30 Competencia Nivel 3 - Sesión A
17:00 - 20:00 Competencia Nivel 3 - Sesión B
Organizan este evento la Federación Paraguaya de Gimnasia y la Confederación Sudamericana de Gimnasia.
El Congresillo (Congreso Técnico), para tratar importantes temas relacionados al certamen se realizó este miércoles.