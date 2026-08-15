Dos hermanas, un mismo sueño: representar a Paraguay en el Sudamericano de Gimnasia

Las hermanas forman parte de la Federación Paraguaya de Gimnasia y entrenan en el pabellón de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), escenario que en septiembre será protagonista de una competencia muy especial para ellas.

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Del 2 al 6 de setiembre se desarrollará el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística Femenina – Niveles USAG Asunción 2026, que reunirá en nuestro país a clubes y academias de distintos puntos de Sudamérica.

Para Victoria y Agustina, la cita tendrá un significado especial: será su primer Sudamericano y, además, tendrán la oportunidad de competir en casa, ante familiares, amigos y el público paraguayo.

De entrenar juntas a competir por Paraguay

Las dos hermanas comenzaron prácticamente al mismo tiempo este camino deportivo y, desde entonces, comparten entrenamientos, competencias, viajes y también el esfuerzo que exige una disciplina como la gimnasia artística.

Con casi cuatro años dentro de la actividad, ambas ya consiguieron destacarse en el ámbito nacional y alcanzaron el título de campeonas nacionales, un logro que ahora buscan complementar con su primera experiencia internacional.

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La preparación para el Sudamericano implica jornadas de entrenamiento, repetición de rutinas y mucha disciplina. Cada elemento debe ejecutarse con precisión y concentración, en una competencia donde los pequeños detalles pueden marcar la diferencia.

Para Victoria, de 14 años, el desafío también representa una nueva etapa dentro de su formación deportiva, mientras que Agustina, con apenas 10 años, afrontará su primera gran experiencia internacional acompañada por su hermana.

Un sueño que se cumplirá en casa

El hecho de que el Sudamericano se dispute en Paraguay genera una motivación adicional para ambas. No tendrán que viajar al extranjero para vivir su primera experiencia continental: el gran escenario estará en el mismo lugar donde entrenan habitualmente.

El pabellón de gimnasia de la SND, que conocen como su lugar de entrenamiento, recibirá a las mejores exponentes de los niveles USAG de Sudamérica.

Para las hermanas Florentín Álvarez será, sobre todo, una oportunidad para disfrutar del resultado de años de esfuerzo y seguir creciendo en una disciplina que comenzó como una actividad y que hoy ocupa un lugar importante en sus vidas.

Victoria y Agustina comparten el mismo sueño: salir a la pista, representar a Paraguay y demostrar todo lo aprendido durante estos casi cuatro años de preparación.