Four White Legs y El Libertador se muestran en la milla del Jockey Club

Four White Legs del stud Kika y El Libertador del 8 Años consiguieron sendos triunfos en los clásicos Polla de Potrancas y Polla de Potrillos, el domingo, en el hipódromo del Jockey Club del Paraguay. Ambos S.P.C. de 3 años reprisaron sus actuaciones anteriores.

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La “dama” de cuatro patas blancas ganó la Polla en el lote de hembras de 3 años, con la fusta de Juan Figueredo, recorriendo los 1.600 metros en un tiempo de 1′45″50.

Por su parte, el “venezolano” lo hizo entre machos, con doblete de Juanchi Figueredo sobre el lomo de El Libertador, registrando en cronos 1′44″90 para la milla.

Los otros premios y sueltas

El “Policía Nacional”, sobre la distancia de 1.300 metros, fue para El Galáctico de la caballeriza Don Rubí que arribó al “disco” guiado por Juan Román, en 1′21″52.

En el premio oriental, también sobre 13 cuadras, fue para Great Surprise del stud Don Rubí llegó a su tercera al hilo, arribando a la meta en 1′22″68, al mando de Javier Portillo.

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Fantastic del stud 30 de Noviembre se impuso al lote de la 7ª B, recorriendo los 1.200 en un tiempo de 1′17″18, con la fusta de Anthony Ortellado.

A continuación, sobre igual distancia, en el lote “A”, El Banquero del J.C. cobró en ventanillas manejado por el experimentado Alcides Coronel, en 1′17″06.

Nuevo programa

La Comisión de Carreras ya estableció el programa de la Reunión N° 21 del Jockey Club del Paraguay.

Habrá seis sueltas locales y si bien no hay premios especiales, hay varias sobre la media distancia que serán atractivas para la grey burrera.