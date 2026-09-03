Polideportivo
03 de septiembre de 2026 a la - 20:54

Four White Legs y El Libertador se muestran en la milla del Jockey Club

La gente del stud Kika, recibiendo los premios por el triunfo de Four White Legs en la Polla de Potrancas, el pasado domingo, en el Jockey Club.
La gente del stud Kika, recibiendo los premios por el triunfo de Four White Legs en la Polla de Potrancas, el pasado domingo, en el Jockey Club.

Los clásicos Polla de Potrancas y Potrillos se disputaron este domingo, con triunfos de los tresañeros Four White Legs y El Libertador, en el hipódromo de Asunción. También se celebraron los premios “Policía Nacional” e “Independencia de la República Oriental del Uruguay”.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Four White Legs del stud Kika y El Libertador del 8 Años consiguieron sendos triunfos en los clásicos Polla de Potrancas y Polla de Potrillos, el domingo, en el hipódromo del Jockey Club del Paraguay. Ambos S.P.C. de 3 años reprisaron sus actuaciones anteriores.

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La “dama” de cuatro patas blancas ganó la Polla en el lote de hembras de 3 años, con la fusta de Juan Figueredo, recorriendo los 1.600 metros en un tiempo de 1′45″50.

Por su parte, el “venezolano” lo hizo entre machos, con doblete de Juanchi Figueredo sobre el lomo de El Libertador, registrando en cronos 1′44″90 para la milla.

El Libertador se alzó con el clásico de potrillos, y los allegados al stud 8 Años recibieron los premios para propietarios, jockey y cuidador.
El Libertador se alzó con el clásico de potrillos, y los allegados al stud 8 Años recibieron los premios para propietarios, jockey y cuidador.

Los otros premios y sueltas

El “Policía Nacional”, sobre la distancia de 1.300 metros, fue para El Galáctico de la caballeriza Don Rubí que arribó al “disco” guiado por Juan Román, en 1′21″52.

En el premio oriental, también sobre 13 cuadras, fue para Great Surprise del stud Don Rubí llegó a su tercera al hilo, arribando a la meta en 1′22″68, al mando de Javier Portillo.

Fantastic del stud 30 de Noviembre se impuso al lote de la 7ª B, recorriendo los 1.200 en un tiempo de 1′17″18, con la fusta de Anthony Ortellado.

A continuación, sobre igual distancia, en el lote “A”, El Banquero del J.C. cobró en ventanillas manejado por el experimentado Alcides Coronel, en 1′17″06.

Nuevo programa

La Comisión de Carreras ya estableció el programa de la Reunión N° 21 del Jockey Club del Paraguay.

Habrá seis sueltas locales y si bien no hay premios especiales, hay varias sobre la media distancia que serán atractivas para la grey burrera.

Programa de carreras de la Reunión N° 21 del Jockey Club del Paraguay, con 6 sueltas locales. Se desarrollará el domingo, a partir de las 15:00 en el hipódromo de Asunción.
Programa de carreras de la Reunión N° 21 del Jockey Club del Paraguay, con 6 sueltas locales. Se desarrollará el domingo, a partir de las 15:00 en el hipódromo de Asunción.