Polideportivo
28 de agosto de 2026 a la - 18:45

Varios clásicos para la cita dominguera en el hipódromo de Asunción

Programa de carreras para este domingo, en el hipódromo del Jockey Club del Paraguay, presentando cuatro premios clásicos.
Programa de carreras para este domingo, en el hipódromo del Jockey Club del Paraguay, presentando cuatro premios clásicos.

Este domingo se disputarán varios premios especiales en el hipódromo de Asunción, como la Polla de Potrillos y Potrancas, “Policía Nacional” y el “Independencia del Uruguay”, además de otras dos sueltas de categorías. La jornada arrancará a las 15:00.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Resaltan en el programa de la Reunión N° 20 del Jockey Club del Paraguay los sendos clásicos milleros “Polla de Potrancas” y “Pollas de Potrillos”, el premio “Policía Nacional” y el “Independencia de la República Oriental del Uruguay”, estos dos últimos sobre la distancia de 1.300 metros.

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Además de correrán otras dos sueltas de categorías, y formarán parte de la cartelera las dos simulcasting estadounidenses de relleno.

En cuanto a los atractivos clásicos de Sangre Pura de Carrera de 3 años, esta suelta sobre 1.600 metros representa generalmente el primer paso de la Triple Corona de Potrillos, que se completan en forma posterior con las carreras en distancias de 1.800 y 2.000 metros en nuestro país.

Olympic Talent del stud J.C. con su entrenador César "Rey" Paredes, estará en el clásico "Polla de Potrillos" sobre la milla.
Olympic Talent del stud J.C. con su entrenador César "Rey" Paredes, estará en el clásico "Polla de Potrillos" sobre la milla.

En otros países se recurren a distancias superiores en cada paso.