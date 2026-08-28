Varios clásicos para la cita dominguera en el hipódromo de Asunción

Resaltan en el programa de la Reunión N° 20 del Jockey Club del Paraguay los sendos clásicos milleros “Polla de Potrancas” y “Pollas de Potrillos”, el premio “Policía Nacional” y el “Independencia de la República Oriental del Uruguay”, estos dos últimos sobre la distancia de 1.300 metros.

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Además de correrán otras dos sueltas de categorías, y formarán parte de la cartelera las dos simulcasting estadounidenses de relleno.

En cuanto a los atractivos clásicos de Sangre Pura de Carrera de 3 años, esta suelta sobre 1.600 metros representa generalmente el primer paso de la Triple Corona de Potrillos, que se completan en forma posterior con las carreras en distancias de 1.800 y 2.000 metros en nuestro país.

En otros países se recurren a distancias superiores en cada paso.