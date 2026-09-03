Polideportivo
03 de septiembre de 2026 a la - 07:05

Jueves, 3 de septiembre de 2026

Imagen sin descripción

Nueva York. El alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie, se enfrenta este jueves al francés Quentin Halys en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, que se juega en la canchas de Flushing Meadows, en Nueva York.

Por EFE

Buenos Aires. El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra este jueves en la recta final con la etapa dedicada a los testigos de las defensas, que se inaugura con la declaración del médico y perito Antonio José Maya.

Calar Alto (Almería). Este jueves se disputa la duodécima etapa de La Vuelta a España, entre Vera y Calar Alto, de 166,6 kilómetros, un recorrido de alta montaña que empieza con dos puertos de tercera y uno de segunda para en el tramo final subirse el alto de Velefique y al Observatorio de Calar Alto, clave en la lucha por la general. Información de Carlos de Torres.

Berlín. Estados Unidos, la gran favorita al título, cierra este jueves su puesta a punto para su debut el viernes en el Mundial de Alemania con el encuentro ante otra aspirante a llegar lejos como China, mientras que la anfitriona y España, que también quieren luchar por el podio, apuran las últimas horas antes de enfrentarse entre ellas.

- Previa de las finales de la Liga de Diamante, que se disputan el viernes y el sábado en Bruselas.

- Previa del Gran Premio de Italia, decimotercera cita del Mundial de F1.

- Mundial femenino. en Alemania. Previas de los partidos Australia-Puerto Rico, España-Alemania y Estados Unidos-China

- La Vuelta a España (hasta 13). 12ª etapa: Vera-Calar Alto, de 166,6 kilómetros. Información de Carlos de Torres (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports (FOTO). Adelantado de la 6ª jornada: Real Sociedad-Celta (19.00 GMT).

- Francia. 3ª jornada: Toulouse-Lille (20.45 GMT).

- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra este jueves en la recta final con la etapa dedicada a los testigos de las defensas, que se inaugura con la declaración del médico y perito Antonio José Maya.

- DP World Tour. Masters Europeo, en el club Crans-sur-Sierre de Crans Montana (Suiza) (hasta 6).

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO)

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes      