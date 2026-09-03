Laporte renueva con el Visma / Lease a Bike hasta 2029

El de La Seyne-sur-Mer, que se incorporó al Visma en 2022, se ha convertido en un corredor clave para su equipo, ya sea en las principales clásicas como en las pruebas por etapas, tanto en la labor de gregario como en las luchas por las victorias.

"Estoy muy contento de seguir en el equipo. Ya he vivido momentos fantásticos con este equipo y estoy muy agradecido por la confianza que han depositado en mí. Por eso, me alegra mucho que nuestra andadura juntos continúe. Espero que podamos lograr y demostrar muchas más cosas grandes junto con el equipo en los próximos años", indicó.

Laporte se encuentra actualmente disputando la Vuelta a España con el Visma, equipo que logró este miércoles un nuevo triunfo de etapa gracias al esprínter Matthew Brennan -que acumula tres en la presente edición-, a cuyo lanzamiento contribuyó el propio francés, y que tiene al belga Wout van Aert como líder de la regularidad.

Marc Reef, el director deportivo, afirmó que "ha demostrado en los últimos años lo valioso que es para el equipo", actualmente liderado por el danés Jonas Vingegaard, bicampeón del Tour de Francia y que dio por concluida su temporada tras una grave caída sufrida precisamente en la 'Grande Boucle' 2026.

"Es un ciclista con la calidad necesaria para ganar grandes clásicas y otras carreras importantes, como ya ha demostrado con nuestros colores, pero al mismo tiempo es alguien que siempre está dispuesto a anteponer el equipo a todo lo demás", agregó.

"La forma en que utiliza su experiencia y su fuerza en los últimos kilómetros puede marcar una gran diferencia. Sabemos que podemos contar con Christophe en muchas situaciones diferentes y su experiencia es extremadamente valiosa para el grupo. Estamos muy contentos de que siga formando parte de nuestro equipo hasta 2029 y esperamos crear juntos muchos más grandes momentos", añadió.