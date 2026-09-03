Mas: "Los 27 segundos vendrán muy bien para la crono"

"Estoy muy contento con el equipo y orgulloso de mis compañeros. Si repasamos la etapa, vemos que lo hicieron perfecto. Esos 27 segundos son importantes para la semana que viene, estoy contento de eso", señaló Mas tras la etapa.

Mas atacó a 11 km de meta y logró mantener a raya a ciclistas como Roglic y Felix Gall, sus rivales más próximos en la general, incapaces de seguir el ritmo del balear.

"Tenía confianza antes del ataque, y al final la subida fue demasiado larga, pero bueno, la disfruté. Hace cinco años la hicimos en el otro sentido y ya tenía buenas sensaciones. También hicimos dos campos de entrenamiento aquí con el equipo durante el invierno, fue muy duro y ahora lo disfruté un poco más", comentó.

"El plan de esta mañana en el bus ha salido de 10, ejecutado todo lo hablado. En el momento adecuado teníamos pensado atacar. Me vi confiado y ataqué", destacó.

"Este resultado vendrá bien para el futuro, pero queda mucha Vuelta, 9 etapas y 3 finales en alto. Tenemos que disfrutar", dijo.

Mas, quien desveló que ha habido cambios técnicos en cuanto a su posición en la bicicleta, mostró su intención de ganar la Vuelta después de tres segundos puestos y un tercero.

"Voy a intentar ganar la Vuelta. Hoy ha sido un día duro y espero que este Enric se siga disfrutando porque no siempre tengo estas piernas. Me va la Vuelta y lo estoy disfrutando", subrayó.

Ante la contrarreloj de la próxima semana, Mas admitió la superioridad de Roglic, pero recordó que él y su equipo harán su trabajo

"Tenemos que ser conscientes de que Primoz Roglic es campeón olímpico y tiene una crono impresionante. Nos tenemos que centrar en los que queda", concluyó.