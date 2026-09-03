Omrzel, una estrella irrumpió en Calar Alto, Enric Mas de cine

¿Pedigrí de campeón?. Omrzel se apuntó su primera gran victoria a la edad de Pogacar en aquella Vuelta de 2019. Marca eslovena. Con su ataque lejano subiendo Calar Alto recordó al fenómeno ausente. "Trabajo para esto, no me sorprende", dijo, sobrado, el chaval. Tan tranquilo después de romper la línea de meta con las manos en la cabeza. En el fondo, le resultó una victoria un tanto increíble.

Omrzel deslumbró en día caluroso por delante de sus compañeros del Bahrain Pello Bilbao y Santiago Buitrago. Juventud divino tesoro. Triunfo en 4h.29,53 en el trayecto entre Vera y la cima almeriense que alberga el observatorio astronómico más grande de Europa. Dejó segundo a Urko Berrade, a 1.56 minutos, y al líder de la montaña colombiano Santiago, su compañero de equipo, a 1.55.

En el sector de favoritos emergió de nuevo Enric Mas. El balear se ha transformado en un corredor seguro, ofensivo e incisivo. A 11,5 km de la cima atacó para no volver a mirare atrás. Sus rivales no le siguieron, de manera que endosó a Roglic y Felix Gall otros 27 segundos.

Un paso adicional para Mas, actor principal, Estuvo de cine con su zarpazo convincente. Otra muesca camino del gran objetivo. En la general se abre camino. El esloveno Primoz Roglic se aleja a 1.45 minutos y el austríaco Felix Gall a 1.55.

"La imagen del equipo es de solidez, estamos con ganas. Estoy contento, me he visto bien. La estratega perfecta con García Pierna por delante. Tengo cerca de 2 minutos, hay que mantener el rojo y poco a poco avanzar", dijo, contento, Mas.

Desde la playa hasta el monte por la provincia de Almería para una etapa de las señaladas para la batalla entre favoritos. Velefique y Calar Alto eran los cuádrilateros para la pelea entre los favoritos. Antes, una fuga de 26 hombres animaron el viaje al sol, entre paisajes muy del "Far West". Entre los forajidos en fuga grandes nombres: Van Aert, Buitrago, Pello Bilbao, Almeida, Castrillo..... Interesante.

Van Aert, con el maillot verde, ganó la partida al colombiano Buitrago coronando en cabeza los altos del Cabecico (3a), Cóbdar (3a), conocido como "La Piedra" de mármol blanco, y Collado García (2a). Pelea por el maillot de puntos azules. Mientras, Movistar protegía al "Sheriff" Enric Mas dirigiendo al pelotón a 5 minutos de la fuga a 105 km de meta.

El líder encontró el calor que reclamaba sin necesidad de estufas. Al balear le encanta el calor. La ruta echaba fuego por el Desierto de Tabernas. Aroma cinematográfico por paisajes espectaculares que vieron el rodaje de joyas como "El bueno, el feo y el malo". Una persecución prolongada de un pelotón que cedió el guión de la victoria a la avanzadilla de 30 hombres. Otra película estaba reservada para las estrellas.

El encadenado de Velefique y el observatorio de Calar Alto impone. Un escenario propicio para las mejores escenas del día. El Bahrain se movió en la fuga con Pello Bilbao, Buitrago y el esloveno Omrzel en el primero de ellos. Un ascenso de primera con 13,1 km al 7,2 que seleccionó a los más fuertes.

Santiago Buitrago pasó en cabeza con 5.30 minutos sobre un pelotón dirigido por el Movistar. Los hombres de Mas sudaron para reducir los ataques, entre ellos los de Carapaz y Felix Gall. Romeo remolcó a su líder hasta que reventó. El maillot rojo se quedó solo en el sector de los favoritos con Roglic y Gall. El podio en lucha.

Dos etapas. Dos protagonistas. En la fuga atacó el esloveno Jakob Omrzel, 20 años y porvenir brillante. El compatriota de Pogacar y Roglic arrancó para quedarse al mando de la etapa en plena subida a Calar Alto (1a, 16,9 km al 5,6).

En el sector de la alta jerarquía empezó a levitar Enric Mas. Desplegó las alas del maillot rojo a 12 de meta, y dejó plantados a Gall y Roglic. A lo Pogacar. Una estrategia perfecta, ya que pudo enlazar con García Pierna, quien tiró del líder unos kms.

Desde el Observatorio se distinguieron dos estrellas en el firmamento de la Vuelta. Uno llega para abrir su futuro, además con contundencia, recordando a sus compatriotas Pogacar y Roglic. Y Mas, a lo suyo, avanzando para tocar el cielo con las manos en Granada.

Después del examen en Calar Alto la decimotercera etapa presenta un recorrido sinuoso de 192,8 km y 3.404 metros de desnivel entre Almuñecar y Loja. Jornada larga, sin apenas respiro, aunque sin grandes dificultades. En total 3 puertos, para empezar el Alto de la Venta de la Cebada (1a, 14,1 km al 5,1), en la mitad llegará el Alto del Legionario (2a, 15,6 km al 3.1) y para terminar los ascenso el Puerto de Granada (2a, 7,4 km al 5,6). De la cima a la meta, 37 km.