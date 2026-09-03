Swiatek no da opciones a la argentina Podoroska

Swiatek, número 8 de la WTA, venció a Podoroska (n.449) por 6-3 y 6-2 en una hora y once minutos de encuentro.

La ex número 1 del mundo llevó la voz cantante desde el inicio del partido gracias a una eficacia del 77 % en los puntos jugados con su servicio.

Podoroska desaprovechó cuatro opciones de rotura en el último juego del primer set y arrancó el segundo cediendo su servicio, una losa que la obligó a jugar a contracorriente hasta el final.

Swiatek, que ya sabe lo que es ganar en Nueva York tras alzar el título en 2022, se enfrentará en tercera ronda a la vencedora del partido entre la checa Marie Bouzkova (n.26) y la británica Harriet Dart (n.131).

Pese a la derrota, Podoroska se marcha del torneo con su mejor resultado en un 'Grand Slam' desde el Abierto de Australia de 2024, cuando también cayó en el segundo partido. Esta fue la primera edición en que pasó la primera ronda de Nueva York en seis participaciones.