Básquet 3x3 en dos jornadas con acceso gratuito, en el COP

Con la organización de la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB) y el Comité Olímpico Paraguayo (COP) se celebrará otra edición del Open 3x3 Paraguay, este sábado y domingo.

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Esta modalidad del baloncesto está cobrando fuerza por parte de la FIBA, incentivando su práctica y organizando circuitos en todo el mundo.

La representación paraguaya femenina ha tenido destacadas actuaciones en el Women’s Series FIBA 3x3. Este circuito es clasificatorio para los Juegos Olímpicos “Los Ángeles 2028″.

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Todos los jugadores de los equipos deben estar registrados en la plataforma de la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA).

Las competencias se iniciarán este sábado a partir de las 15:00, mientras el domingo las actividades arrancarán desde las 11:40.

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Los cuartos, semis y final se jugarán el domingo, en horas de la tarde, desde las 15:30.

En el femenino tomarán parte los siguientes equipos: Team 361, Team 3x3, San José, Dorado, Inter Barrio Obrero Fem y Campoalto Ladies.

En el masculino se dividen en:

Pool A: Inter Barrio Obrero, Sanig Warriors, Red Zone, Arriba a ganar y Hoopers;

Pool B: Paraguay Junior, Punishers, Kapés 3x3, Sajonia;

Pool C: JK Ballers, Inter de Asunción, Bulls, Capiatá Bulls Blanco.

La organización anuncia premios en metálico de G. 6.000.000.

Campeones Femenino y Masculino: G. 2.000.000 para cada categoría;

Vicecampeones: G. 1.000.000 por categoría;

Inscripciones: https://www.cpb.com.py/open3x3 (LINK en nuestra BIO y en STORIES).