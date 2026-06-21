Tropiezos de las panteras en el 3x3 del Women’s Series de FIBA

El Team Paraguay de baloncesto se codea con la crema del baloncesto 3x3 mundial, y este fin de semana tuvo participación en el Women’s Series de FIBA, perdiendo contra las anfitrionas de Azerbaiyán y Egipto.

Lea más: Paraguay en el 3x3

Es una gran experiencia para todas las albirrojas, a pesar del largo camino ya recorrido por algunas integrantes del Team Paraguay, como Paola Ferrari, así como Marta Peralta, y las de otra generación como Paloma Niz y Ximena Ibarra, que de todas maneras ya tienen importante currículum en citas internacionales por la selección nacional y también en clubes del exterior.

Las panteras iniciaron su incursión enfrentando a la selección de Egipto por la mínima, 12-11, por el primer partido por el Grupo B de la qualy.

En el siguiente cotejo, Eslovenia fue mas categórica ante las paraguayas, derrotando a Paraguay 19-8.

Esta fue la primera parada para las chicas guaraníes, en el torneo que se disputa en la ciudad de Sumgait, Azerbaiyán, con el 3x3 en la rama femenina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A pesar de las derrotas es una importante experiencia para las chicas, que se preparan para una próxima incursión.

Los siguientes compromisos para el Team Paraguay será en Mongolia, China, España y nuevamente Azerbaiyán.

El 25 y 26 de junio estarán jugando las paraguayas en Ulán Bator, el 3 y 4 de julio en Xiantao, el 10 y 11 de julio en Cáceres, y, del 19 y 20 de julio en Bakú.