Tropiezos de las panteras en el 3x3 del Women’s Series de FIBA

El Team Paraguay de baloncesto se codea con la crema del baloncesto 3x3 mundial, y este fin de semana tuvo participación en el Women’s Series de FIBA, perdiendo contra las anfitrionas de Azerbaiyán y Egipto.
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Es una gran experiencia para todas las albirrojas, a pesar del largo camino ya recorrido por algunas integrantes del Team Paraguay, como Paola Ferrari, así como Marta Peralta, y las de otra generación como Paloma Niz y Ximena Ibarra, que de todas maneras ya tienen importante currículum en citas internacionales por la selección nacional y también en clubes del exterior.
Las panteras iniciaron su incursión enfrentando a la selección de Egipto por la mínima, 12-11, por el primer partido por el Grupo B de la qualy.
En el siguiente cotejo, Eslovenia fue mas categórica ante las paraguayas, derrotando a Paraguay 19-8.
Esta fue la primera parada para las chicas guaraníes, en el torneo que se disputa en la ciudad de Sumgait, Azerbaiyán, con el 3x3 en la rama femenina.
A pesar de las derrotas es una importante experiencia para las chicas, que se preparan para una próxima incursión.
Los siguientes compromisos para el Team Paraguay será en Mongolia, China, España y nuevamente Azerbaiyán.
El 25 y 26 de junio estarán jugando las paraguayas en Ulán Bator, el 3 y 4 de julio en Xiantao, el 10 y 11 de julio en Cáceres, y, del 19 y 20 de julio en Bakú.