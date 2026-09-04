Exa Ysaty desafía al supercampeón Cerro Porteño en la ida inédita de la Premium

Los elencos de Exa Ysaty, en la ida como local, y Cerro Porteño son los protagonistas de la final de la Liga Premium de Futsal de la APF, cuyo primer partido se disputará este sábado, desde las 13:30, en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del club Sol de América.

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Mientras los Bordó arriban por primera vez a una instancia final, los azulgranas disputaron todas las finales de la Premium desde el 2015, ganando 10 títulos Absolutos.

Sport Colonial y Olimpia son los únicos clubes que le arrebataron los títulos en torneos parciales, “Colo” en el Apertura 2021, y los franjeados le ganaron los cetros del Clausura en 2022 y 2023.

Detalles de las jornadas

La final de ida será en el polideportivo solense, mientras el juego de vuelta será en el flamante Arena Juan José Zapag de Cerro Porteño, con aforo para 4.500 personas, también instalado sobre Quinta Avenida.

En cuanto al juego de este sábado, algunos detalles de la jornada son los siguientes:

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Cancha: Polideportivo del Club Sol de América.

Hora: 13:30.

Transmisión en directo por TigoSports

Alineaciones probables

Los titulares de la Bordo: João Ríos; Iván Méndez, Leandro Acosta, Alejandro Argüello y Jorge Valdez. D.T.: Roberto del Pozo.

El quinteto azulgrana: José Sosa; Luciano Garozzo, Óscar Martínez, Constantino Vaporaki y Jorge Espinoza (C). D.T.: Rodrigo Gabriel “Gari” Ayala.

Primer árbitro: Carlos Martínez.

Segundo árbitro: Adán Villalba.

Tercer árbitro: José Recalde.

Cuarto árbitro: Silvio Coronel.

Cronometradora: Myrian Sanabria.

Asesor de árbitros: Francisco Toledo.

Entradas: Generales G. 30.000 (www.tuti.com.py)