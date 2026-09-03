Exa Ysaty y Cerro Porteño empiezan la pulseada final este sábado, en Sol

Los dos mejores equipos de la Liga Premium de Futsal 2026, Cerro Porteño y Exa Ysaty, jugarán los dos partidos de la serie final por el cetro del principal certamen de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

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El juego está anunciado para este sábado, desde las 13:30, en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del club Sol de América.

En este partido de ida, los Bordó serán locales, en el parquet solense. El de vuelta corresponderá a los azulgranas, en territorio a definir.

* Antecedentes. En la fase regular, Cerro Porteño fue el mejor en el sistema de “todos contra todos”, con los azulgranas en lo alto de la tabla. Esto le permitió ingresar a la segunda etapa, la Liguilla, con 3 puntos bonus.

Por su parte, Exa Ysaty fue escolta de los cerristas en la primera etapa, y consiguió 2 puntos bonus para encarar la Liguilla.

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Esta fase, la Liguilla, estuvo conformada por 8 clubes, divididos en dos series, ambas ganadas por azulgranas y bordó.

En las semifinales hubo clásico, y Cerro Porteño igualó 3-3 contra Olimpia, y en la vuelta goleó 4-0.

Ysaty derrotó en ambos juegos a Recoleta FC, primero 3-0, y luego 8-5.

En cuanto a esta instancia final, no hay antecedentes entre ambos quintetos, por lo que será inédita.

Cerro Porteño acapara los títulos absolutos de la Premium, con 10 cetros, desde el 2015 (2020 no hubo torneo por causa de la pandemia del Covid-19).

Los únicos que le sacaron torneos fueron Sport Colonial en el Apertura 2021, y Olimpia, en los Clausura 2022 y 2023.