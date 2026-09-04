MAS Warriors conquista 40 podios y lleva a Paraguay a lo más alto en Brasil

Los colores paraguayos volvieron a destacarse en una competencia internacional. MAS Warriors tuvo una sobresaliente actuación en el MAS International, celebrado el pasado 29 de agosto en el Salón de Convenciones del Hotel Sibara, en Camboriú, donde reunió a atletas de diferentes países y modalidades de las artes marciales.

Lea más: Paraguay arranca con cinco victorias en el Preolímpico de vóley de playa

La delegación nacional alcanzó un total de 40 podios, producto de 25 primeros puestos, 10 segundos y 3 terceros lugares en las competencias individuales. A estos resultados se sumaron dos segundos lugares en la modalidad de Sparring por Equipos, con atletas que representaron a Paraguay.

Los logros fueron obtenidos por Valentina Bareiro, David Campuzano, Leonardo Delfino, Valentina Fernández, Fabricio Krauer, Carlos Leimbacher, Macarena Recalde y Milena Recalde, integrantes de MAS Warriors.

Una década de formación

Detrás de los resultados existe un proceso de formación que lleva aproximadamente una década y que es encabezado por la maestra Angelike Augsten, quien cuenta con experiencia como competidora internacional y títulos en campeonatos mundiales y panamericanos.

A través de MAS Warriors, Augsten desarrolla un proceso orientado a la formación competitiva y al alto rendimiento, con atletas que participan regularmente en torneos nacionales e internacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La preparación abarca distintas modalidades de las artes marciales, entre ellas formas, sparring, combat, armas y roturas, con el objetivo de desarrollar una nueva generación de competidores paraguayos.

Capacitación y actualización técnica

La actividad en Brasil continuó el 30 de agosto con una jornada de capacitación, seminario y actualización técnica junto al Grand Master César Ozuna, presidente y fundador de Martial Arts System (MAS).

De la jornada participaron Angelike Augsten, David Campuzano, Leonardo Delfino, Fabricio Krauer y Milena Recalde. La capacitación estuvo enfocada en la actualización de técnicas y la incorporación de nuevos contenidos para atletas de niveles avanzados de formación y competencia.

Esta instancia forma parte del proceso de actualización permanente de MAS y apunta a que los competidores continúen evolucionando técnicamente y sumando recursos a sus programas de entrenamiento.

Ozuna, una de las figuras históricas del desarrollo del taekwondo en Paraguay, fue reconocido recientemente por el Congreso Nacional por su trayectoria y aporte al crecimiento de las artes marciales en el país.

Paraguay, protagonista en el circuito internacional

La participación en Camboriú representa otro paso dentro del proceso de crecimiento de MAS Warriors, cuyos atletas vienen sumando experiencia en competencias internacionales y midiéndose con representantes de distintos países.

Los 40 podios obtenidos en Brasil reflejan el rendimiento de los competidores y la continuidad de un proyecto basado en la preparación y la formación deportiva.

“Cada podio representa muchas horas de entrenamiento y el compromiso de los atletas, sus familias y todo el equipo. Para nosotros, llevar la bandera paraguaya a competencias internacionales y demostrar que nuestros atletas pueden estar al más alto nivel es una enorme satisfacción”, expresó la maestra Angelike Augsten.

Con esta actuación, MAS Warriors suma una nueva presencia destacada en el circuito internacional y fortalece un proceso de formación que lleva aproximadamente diez años trabajando con atletas paraguayos.