Paraguay arranca con cinco victorias en el Preolímpico de vóley de playa

La jornada inaugural dejó un balance muy positivo para las representaciones paraguayas, que comenzaron la competencia con buen ritmo y se mantienen en carrera por el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Lea más: Paraguay vuelve a soñar con los Juegos Olímpicos en el vóley de playa

En la rama femenina, Michelle Valiente y Giuliana Poletti, las olímpicas paraguayas en París 2024, debutaron con dos contundentes victorias por 2-0, primero frente a Colombia y posteriormente ante Venezuela.

También tuvieron un buen estreno Fiorella Núñez y Denisse Álvarez, quienes superaron por 2-0 a Argentina, aunque posteriormente cayeron por 2-0 ante Brasil.

En masculino, Gonzalo Melgarejo y Matías Yegros vencieron por 2-0 a Perú, mientras que Jorge Riveros y Guliano Massare protagonizaron uno de los partidos más disputados de la jornada y derrotaron por 2-1 a Uruguay.

De esta manera, Paraguay cerró el primer día con cinco triunfos en seis presentaciones, un registro que alimenta las expectativas de las cuatro duplas nacionales en el camino hacia Los Ángeles 2028.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El antecedente paraguayo es histórico. En París 2024, el país consiguió por primera vez la clasificación olímpica en vóley de playa, con la presencia de Michelle Valiente y Giuliana Poletti. Ahora, las representantes nacionales buscan repetir aquella hazaña y volver a colocar a Paraguay en la máxima cita del deporte mundial.

Programa de hoy

La actividad continuará hoy con una intensa jornada para las duplas paraguayas. Gonzalo Melgarejo y Matías Yegros abrirán la participación nacional a las 14:00 frente a Venezuela.

A las 14:50 será el turno de Jorge Riveros y Guliano Massare, quienes medirán fuerzas con Perú. Luego, a las 15:40, Michelle Valiente y Giuliana Poletti enfrentarán a Perú.

Fiorella Núñez y Denisse Álvarez jugarán a las 16:30 contra Ecuador. Posteriormente, a las 18:10, Melgarejo y Yegros volverán a la cancha para medirse con Argentina.

El cierre de la jornada para Paraguay estará a cargo de Riveros y Massare, quienes a las 20:30 enfrentarán a Brasil.