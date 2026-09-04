Olimpia con inédito título en certamen de hándbol de la Apebi

La institución franjeada conquistó por primera vez el titulo general del torneo Apertura de balonmano de la Apebi, en la rama femenina. El certamen culminó el pasado domingo, en el Colegio Virgen del Huerto.
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El gran desempeño del franjeado en las instancias finales de la Copa de Oro dejó un saldo espectacular en las categorías formativas:
Campeón en la Categoría Sub 12;
Campeón en la Categoría Sub 14, ganándole a Virgen de Fátima en infartante final por 11 goles contra 10;
Vicecampeón en la Categoría Sub 8;
Con el puntaje global obtenido en las tres categorías, dos campeonatos y un vicecampeonato, completó los puntos necesarios para alzarse con el trofeo máximo de Campeón General de la APEBI 2026.
Las laureadas olimpistas
Sub 8: Fiorella Espínola, Elena Bouzon, Adriana Ortiz, Sol García, Julieta Peris, Victoria Cacavelos e Isabel Ramos;
Sub12: Sophia García, Zaira Caballero, Paz Samaniego, Milena Martinez, Sophia Wagata, Sabrina Real, Thais Ávalos, Ivanna Van Humbeck, Esther Angresbach, Nélida Pinto, Antonella Velázquez, Milagros Franco, Fiorella Britos, Francesca Filártiga, Brenda Mora y Abigail Martinez.
Sub 14: Danna Gaete, Fiorella Zelaya, Dilany Galeano, Isabella Pantoja, Norma García, Julieta Marecos, Ana Paula Ayala, Victoria López, Tizy Mongelós, Danna Ortigoza y Luz Aquino.
D.T.: Alejandro Enciso.
Coordinador General: Williams Brizuela.