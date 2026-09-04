Paraguay suma dos medallas en la Copa Panamericana Junior de Judo

Paraguay tuvo una destacada actuación en la Copa Panamericana Junior de Judo San Salvador 2026, competencia internacional que reunió a los principales exponentes de la categoría U21 en el Palacio de los Deportes Carlos “El Famoso” Hernández.

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La principal conquista nacional fue la medalla de plata de Ashliegh Talavera, quien, con 20 años, compitió en la categoría femenina de hasta 52 kilogramos y alcanzó el segundo lugar del podio panamericano.

La segunda presea paraguaya fue para Agustín Ledesma, quien obtuvo la medalla de bronce en la categoría masculina de hasta 66 kilogramos. El judoca del Shimpei Judo Club volvió a destacarse a nivel continental, luego de sus recientes podios en las etapas de Lima y en el Campeonato Sudamericano.

El certamen fue organizado por la Confederación Panamericana de Judo (CPJ) y la Federación Internacional de Judo (IJF), con apoyo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

La competencia otorgó puntos para el Ranking Panamericano Junior de la IJF, dentro del proceso clasificatorio y de posicionamiento de los atletas de la categoría U21.

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La actividad internacional del judo continúa en San Salvador con el Abierto Panamericano Senior, que se desarrolla en el mismo escenario y reúne a representantes de diferentes países del continente.