Polideportivo
05 de septiembre de 2026 a la - 15:27

Cerro Porteño con categórico 7-3 contra Ysaty, en la final de ida de la Premium

Plantel de Cerro Porteño, que va por su undécimo título Premium. En la ida le ganó este sábado 7-3 a Exa Ysaty.
Plantel de Cerro Porteño, que va por su undécimo título Premium. En la ida le ganó este sábado 7-3 a Exa Ysaty.

Cerro Porteño doblegó a Exa Ysaty en la final de ida disputada este sábado en el polideportivo del club Sol de América, por el marcador de 7 goles contra 3. Los azulgranas conquistarán el cetro en su propio flamante polideportivo, en el partido de vuelta, salvo que los Bordó accedan al milagro.

Por ABC Color

Exa Ysaty recibió a Cerro Porteño en la final de ida por el título de la Liga Premium de Futsal 2026, que se jugó este sábado en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del Sol de América.

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El marcador adverso para las pretensiones de los exalumnos en su primera final por la Premium, obliga a que en la vuelta, que será en el polideportivo Juan José Zapag de los cerristas, lleguen a una diferencia de 3 goles a favor para forzar la disputa de tiempo extra y eventuales penales, y 4 goles para conquistar un inédito laurel, un hecho que por lo observado es muy difícil que ocurra.

Los cerristas llegarán a su undécimo título absoluto con el empate, o cayendo inclusive por una diferencia de 2 goles.

* Exa Ysaty 3 - Cerro Porteño 7. En cuanto al juego sabatino, se pudo observar la gran superioridad azulgrana sobre los exalumnos, puesto que cuando los conducidos por Gari Ayala apretaron el acelerador, rápidamente consiguieron ampliar de nuevo la ventaja sobre su rival.

Cerro fue a los vestuarios con un 3-0 favorable, y en la complementaria siguió controlando el juego, ante la reacción de Ysaty, para culminar con el marcador de 7-3.

Los titulares en el cuadro ganador fueron: José Sosa; Luciano Garozzo, Óscar Martínez, Constantino Vaporaki y Jorge Espinoza (c).

Alcides Giménez empezó la cosecha de goles cerritas, seguido por Luciano Garozzo y Jorge Espinoza, para el 3-0 del primer tiempo.

Luego convirtieron Gonzalo Agüero en 2 ocasiones, al igual que Jorge Sarubbi.

* NOTICIA EN DESARROLLO*