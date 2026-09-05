Cerro Porteño con categórico 7-3 contra Ysaty, en la final de ida de la Premium

Exa Ysaty recibió a Cerro Porteño en la final de ida por el título de la Liga Premium de Futsal 2026, que se jugó este sábado en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del Sol de América.

Lea más: Exa Ysaty desafía a Cerro Porteño

El marcador adverso para las pretensiones de los exalumnos en su primera final por la Premium, obliga a que en la vuelta, que será en el polideportivo Juan José Zapag de los cerristas, lleguen a una diferencia de 3 goles a favor para forzar la disputa de tiempo extra y eventuales penales, y 4 goles para conquistar un inédito laurel, un hecho que por lo observado es muy difícil que ocurra.

Los cerristas llegarán a su undécimo título absoluto con el empate, o cayendo inclusive por una diferencia de 2 goles.

* Exa Ysaty 3 - Cerro Porteño 7. En cuanto al juego sabatino, se pudo observar la gran superioridad azulgrana sobre los exalumnos, puesto que cuando los conducidos por Gari Ayala apretaron el acelerador, rápidamente consiguieron ampliar de nuevo la ventaja sobre su rival.

Cerro fue a los vestuarios con un 3-0 favorable, y en la complementaria siguió controlando el juego, ante la reacción de Ysaty, para culminar con el marcador de 7-3.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los titulares en el cuadro ganador fueron: José Sosa; Luciano Garozzo, Óscar Martínez, Constantino Vaporaki y Jorge Espinoza (c).

Alcides Giménez empezó la cosecha de goles cerritas, seguido por Luciano Garozzo y Jorge Espinoza, para el 3-0 del primer tiempo.

Luego convirtieron Gonzalo Agüero en 2 ocasiones, al igual que Jorge Sarubbi.

* NOTICIA EN DESARROLLO*