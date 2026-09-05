Gold le gana fácil a Félix Pérez y sigue como escolta de San José

Deportivo San José le ganó el jueves en su visita a Deportivo Campoalto 75-113, para seguir en la vanguardia en condición solitaria. Colonias Gold hizo lo suyo este viernes, derrotando 91-62 a Félix Pérez Cardozo en Obligado, para continuar como escolta del “santo” en el Clausura de la LNB 2026.

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El cotejo se disputó en el estadio “Ka’a Poty” de los colonos, en la ciudad de Obligado, Departamento de Itapúa. Los parciales fueron de 35-8, 19-21, 20-18 y 17-15. Diego “cuando no” Silva encestó 19 puntos para los dorados, mientras en el team rojo compartieron el sitial con 9 puntos el base Ricardo Sarubbi, Henry Leiva y Amaro Calvo.

En el otro partido, que cerró la octava ronda, primera de revanchas, Capiatá Bulls no consiguió ganar, como en lo que va del torneo, cayendo contra San Alfonzo por 89-126.

Los parciales fueron de 20-23, 27-33, 21-44 y 21-26. El veterano pívot Guillermo Araújo dio cátedra entre los toros, con 41 puntos, y entre esteños sobresalió Maxsuel Roque con 30.

En los partidos del jueves, Deportivo Amambay le hizo partidazo a Olimpia Kings, pero lastimosamente para los pedrojuaninos cayó por tres puntos, 76-79.

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En el partido del puntero, que visitó a Campoalto, se impuso con facilidad por 113-75.

El lunes arrancará la novena fecha, con el prometedor partido entre Olimpia Kings y Colonias Gold, en el polideportivo de las Fuerzas Armadas.

También jugarán San Alfonzo-Félix Pérez en el Comando Logístico y los Bulls vs. Campoalto en Capiatá.

El martes cierra la fecha el puntero San José, recibiendo a Deportivo Amambay en otro de los partidos prometedores de la fecha, en el León Coundou.

* Puntuaciones. Sigue pendiente el partido entre Amambay y Félix Pérez.

Las posiciones están así:

Deportivo San José 16 puntos

Colonias Gold 15 puntos

Olimpia Kings 14 puntos

Deportivo Amambay 10 puntos (+70)

Félix Pérez Cardozo 10 puntos (-56)

San Alfonzo 10 puntos (-90)

Campoalto 10 puntos (-102)

Capiatá Bulls 8