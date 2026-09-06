Polideportivo
06 de septiembre de 2026 a la - 22:25

Las hermanas Narváez buscan llegar juntas a Los Ángeles 2028

Las hermanas Narváez Paloma y Gabriela buscan el sueño olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.
Las hermanas Narváez Paloma y Gabriela buscan el sueño olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Gabriela Narváez, diploma olímpico en París 2024, y su hermana Paloma ya trazan el camino hacia un nuevo desafío olímpico: Los Ángeles 2028. Para cumplir el objetivo de competir juntas en la próxima cita, las judocas paraguayas necesitan reunir fondos y apelan al apoyo de la ciudadanía a través de una rifa difundida en sus redes sociales.

Por ABC Color

“¿Nos ayudás a cumplir nuestro sueño? Porque creemos que a Los Ángeles tenemos que llegar juntas y vos podés ser parte de nuestro sueño. Con tu ayuda, estamos cada vez más cerca”, expresaron las hermanas.

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El proceso de clasificación implica afrontar importantes gastos de preparación y participación en competencias internacionales. “No importa tener que hacer rifas, comidas, usar nuestro sueldo o contar con la ayuda de patrocinadores y de las entidades públicas. Todo forma parte del proceso para llegar a Los Ángeles”, señalaron.

Las Narváez tienen próximamente una gira internacional y necesitan reunir recursos para cubrir los pasajes, alojamiento y viáticos. “Cualquier ayuda es de gran importancia. Ustedes pueden ser parte de esto”, remarcaron.

Gabriela y Paloma apuntan así a construir juntas el camino hacia Los Ángeles 2028, con el respaldo de quienes quieran acompañarlas en este nuevo desafío del deporte paraguayo.