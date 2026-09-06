Las hermanas Narváez buscan llegar juntas a Los Ángeles 2028

“¿Nos ayudás a cumplir nuestro sueño? Porque creemos que a Los Ángeles tenemos que llegar juntas y vos podés ser parte de nuestro sueño. Con tu ayuda, estamos cada vez más cerca”, expresaron las hermanas.

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El proceso de clasificación implica afrontar importantes gastos de preparación y participación en competencias internacionales. “No importa tener que hacer rifas, comidas, usar nuestro sueldo o contar con la ayuda de patrocinadores y de las entidades públicas. Todo forma parte del proceso para llegar a Los Ángeles”, señalaron.

Las Narváez tienen próximamente una gira internacional y necesitan reunir recursos para cubrir los pasajes, alojamiento y viáticos. “Cualquier ayuda es de gran importancia. Ustedes pueden ser parte de esto”, remarcaron.

Gabriela y Paloma apuntan así a construir juntas el camino hacia Los Ángeles 2028, con el respaldo de quienes quieran acompañarlas en este nuevo desafío del deporte paraguayo.