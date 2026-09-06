Los Pumas logran un esforzado empate ante Australia en Mendoza

Luego de haber caído 27-21 el sábado pasado en el estadio 23 de Agosto de Jujuy, el equipo argentino disputó su último partido del año ante su público y alcanzó un empate ante el poderoso oceánico pese a disputar la recta final del encuentro con dos jugadores menos por las tarjetas amarillas a Lucio Cinti y Santiago Carreras.

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Los Wallabies fueron siempre al frente en el tanteador y cerca del final Los Pumas se pusieron en ventaja, hasta que un try-penal igualó el tanteador y luego no se modificó.

Este fue el 45º duelo entre Argentina y Australia, con 31 victorias para los de Oceanía, 10 para los de Sudamérica y ahora cuatro empates, con un primer registro el 27 de octubre de 1979.

Los puntos del equipo local fueron convertidos por los ensayos de Pablo Matera (2) , Ignacio Mendy e Ignacio Ruiz, más cuatro conversiones de Santiago Carreras, mientras que para el conjunto local los tantos fueron a partir de los ensayos de Harry Wilson, Max Jorgensen, Fraser McReight con tres conversiones de Ryan Lonergan, más el último try-penal.

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Los Pumas retomarán en noviembre la disputa del Nations Championship ante Irlanda, Italia y Francia como visitante, mientras que los Wallabies tendrán el 27 de septiembre un duelo con Sudáfrica, luego en octubre una serie de dos cruces clásicos con los All Blacks neocelandeses y por el Nations Championship visitas a Inglaterra, Escocia y Gales.