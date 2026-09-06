Rugby argentino pide justicia por Federico Aramburu

Durante el calentamiento previo al partido contra Australia en Mendoza el sábado, la selección argentina lució una camiseta con el pedido de justicia por el ex centro Federico Aramburu, con su número (13) en el dorso.

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Aramburu disputó 22 partidos internacionales con el combinado argentino. Fue asesinado en Francia en 2022 a los 42 años.

El reclamo se repitió en partidos del campeonato URBA de Buenos Aires, con un momento especialmente emotivo en el CASI (Club Atlético San Isidro), club de la infancia de Aramburu, donde todo el plantel, familiares y amigos posaron con remeras y banderas exigiendo justicia. En el día a día del CASI, a pesar del dolor, sus amigos y excompañeros sonríen espontáneamente al recordar anécdotas de “Fede”. Lo describen como radiante, siempre sonriente y “muy amigo de sus amigos” .

Sin embargo, el pedido de justicia de este sábado es “a cara de perro, no es con una sonrisa (...) es con la seriedad que esto necesita y amerita”, declaró a la AFP Óscar “Junior” Murgier, de 45 años, entrenador del CASI y uno de los argentinos más cercanos a Aramburu.

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Óscar jugó al rugby con Aramburu desde los 5 o 6 años en el CASI. Fede fue su capitán antes de su partida a Europa para jugar profesionalmente en 2004. Para Murgier se viene “un mes muy duro” con el inicio del proceso que se extenderá del 7 al 25 de setiembre en la Cour d’Assises de la capital francesa. “Se nos empieza a hacer un retorcijón en la panza con pensar qué es lo que va a pasar en el juicio” dice. “Nada nos va a devolver a Fede pero sí va a haber justicia” .

“Brutal e irreversible”

La acción conjunta del sábado “busca que la sociedad recuerde qué es lo que está siendo juzgado: el asesinato de un hombre de 42 años, padre de tres hijos, cuya vida fue arrebatada de manera brutal e irreversible”, señala un comunicado del CASI publicado el sábado en nombre del entorno de Aramburu y de la comunidad del rugby argentino. El texto destaca que el crimen “estuvo atravesado por la violencia, el odio y la intolerancia extremista” .

La Unión Argentina de Rugby (UAR), también se pronunció el sábado: “En este momento tan significativo, el rugby argentino apoya a la familia de Federico y hace visible el pedido de justicia por Fede”, señaló en otro comunicado.

El rugby es un deporte secundario en Argentina, pero cuenta con una comunidad muy unida, que refleja el mismo sentimiento de incredulidad al recordar aquella mañana del 19 de marzo de 2022, cuando se enteraron de la muerte de Aramburu, acribillado a balazos en un bulevar parisino.

“Las primeras horas fueron muy shockeantes y cuando confirmás lo que pasó... sigo sin poder creerlo, porque la mala suerte que tuvo de cruzarse con estas personas, con esta malicia de tomar una acción fatal, hoy en día no me entra en la cabeza”, dice a la AFP Lucas Borges, exinternacional argentino y compañero de Aramburu en el Mundial de Francia 2007.

El principal acusado en el juicio por el asesinato del rugbier argentino es Loïk Le Priol, un exmilitar de ultraderecha de 32 años. Su amigo Romain Bouvier, de 35, será juzgado por tentativa de homicidio. Ambos arriesgan penas de prisión perpetua.

Aunque su tono se endurece al mencionar a los “enfermos mentales” que serán juzgados, Murgier se abstiene de expresar expectativas sobre alguna sentencia en particular en el juicio. “La justicia que por ahí para vos es justicia, para mí no lo es”, dice. “Yo solo pido que haya la mayor y la mejor justicia posible”.