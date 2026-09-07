El argentino Cerúndolo falla ante Blockx y se despide del US Open

Alexander Blockx, #34 de la ATP, se convirtió en el primer belga en unos cuartos masculinos de Nueva York gracias a este triunfo 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5 sobre Francisco Cerúndolo.

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El argentino, latinoamericano mejor posicionado en el ránking mundial (25º), dejó escapar numerosas oportunidades en su cuarto intento fallido por meterse en cuartos de un torneo de Grand Slam.

El porteño regresaba a la pista central de Flushing Meadows después de que el sábado tumbara al local Taylor Fritz, subcampeón en 2024, tras remontar dos sets en contra. Pero, al igual que le ocurrió contra Fritz, Cerúndolo tampoco estuvo efectivo el lunes en los momentos clave y esta vez lo pagó con la eliminación ante el rocoso Blockx.

El argentino desperdició 14 de sus 17 pelotas de break. En el desenlace del tercer set, con empate 5-5, tuvo tres oportunidades seguidas para quebrar y ponerse en posición de servir para ganar el parcial. En cambio, Cerúndolo permitió que Blockx conservara el servicio y que acto seguido se adjudicara el tercer set con un break.

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En la última manga le faltó gasolina para la remontada y encajó otra eliminación en octavos, como las del Abierto de Australia de 2026 y Roland Garros en 2024 y 2023.

Un día antes, el tenis argentino también lamentó la salida de Tomás Etcheverry, que con Cerúndolo formó la primera dupla albiceleste en octavos del US Open desde Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman en 2017.

Blockx, de 21 años, una de las revelaciones del torneo, prevaleció después de tres horas y 16 minutos de un partido en el que pidió atención médica con sólo cinco juegos disputados. “Desde el segundo juego, empecé a sentir un dolor muy agudo en las costillas”, explicó el belga.

“La verdad es que apenas aguantaba. Aunque gané ese primer set podría haber sido al revés. Él tuvo muchísimas oportunidades”, admitió. “Después, el médico me dio un medicamento mágico que me permitió seguir adelante y, a partir del final del tercer set, volví a sentirme mucho mejor”, explicó.

“Apenas notaba dolor, así que quizá lo vuelva a usar dentro de dos días”, dijo en referencia al duelo de cuartos que lo enfrentará al estadounidense Learner Tien o al ruso Karen Khachanov. Blockx, que empezó el año fuera del top-100 de la ATP, tiene garantizado el ingreso al top-30 al final del certamen.