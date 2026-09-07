Rybakina aparta a Osaka del US Open y acaricia el primer puesto mundial

Elena Rybakina, actualmente segunda del ránking WTA, le ganó el primer set a una desdibujada Naomi Osaka (13º) por 6-1 en solo 22 minutos y completó su triunfo con un 6-4 en el segundo parcial.

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La kazaja, ganadora de Wimbledon en 2022 y del Abierto de Australia este año, pretende levantar su primera corona en Nueva York el sábado en la final.

Antes de ello tiene la posibilidad de consagrarse por primera vez como #1 de la WTA.

Para desbancar de la cima a Aryna Sabalenka, a Rybakina le basta superar los cuartos de final. En dicha instancia enfrentará a la china Zheng Qinwen, que el lunes eliminó a la ex #1, la polaca Iga Swiatek.