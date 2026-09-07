Polideportivo
07 de septiembre de 2026 a la - 19:30

Rybakina aparta a Osaka del US Open y acaricia el primer puesto mundial

Elena Rybakina está a punto de desplazar a Aryna Sabalenka del primer puesto de la clasificación mundial WTA.
Elena Rybakina está a punto de desplazar a Aryna Sabalenka del primer puesto de la clasificación mundial WTA.SARAH YENESEL

La kazaja Elena Rybakina venció este lunes a la japonesa Naomi Osaka y accedió a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde solo necesita un triunfo más para auparse al #1 del tenis femenino.

Por ABC Color

Elena Rybakina, actualmente segunda del ránking WTA, le ganó el primer set a una desdibujada Naomi Osaka (13º) por 6-1 en solo 22 minutos y completó su triunfo con un 6-4 en el segundo parcial.

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La kazaja, ganadora de Wimbledon en 2022 y del Abierto de Australia este año, pretende levantar su primera corona en Nueva York el sábado en la final.

Antes de ello tiene la posibilidad de consagrarse por primera vez como #1 de la WTA.

Para desbancar de la cima a Aryna Sabalenka, a Rybakina le basta superar los cuartos de final. En dicha instancia enfrentará a la china Zheng Qinwen, que el lunes eliminó a la ex #1, la polaca Iga Swiatek.