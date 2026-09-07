Filosofía se consagra en la División de Honor, venciendo al 3 de Noviembre

El cuadro de Filosofía UNA goleó a 3 de Noviembre en la final única disputada por el título de la División de Honor del Futsal de la APF.

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El partido tuvo lugar en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del Club Sol de América y los filósofos consiguieron el cetro y al ser finalistas ya se sumaron al lote Premium para la temporada entrante, al igual que el “3″.

Los descendidos de la Premium son los clubes de Presidente Hayes y Sol-Campoalto.

En cuanto al partido, los dirigidos por Cristhian Acuña que le dieron el triunfo al team de Filosofía fueron Elías Garcete en 2 ocasiones, Fernando Matta y Andrés Baez. Para el tricolor, Enrique Areco marcó el tanto del honor.

* Los premios individuales fueron para:

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Valla menos vencida: Everton De Oliveira y Diego Almada de Filosofía;

Goleador del torneo: Robert Gamarra del Club 3 de Noviembre con 25 goles.

Síntesis de la final :

Filosofía 4 - 3 de Noviembre 1

Cancha: Polideportivo del Club Sol de América. Primer árbitro: Bill Villalba. Segundo árbitro: José Ocampo. Tercer árbitro: Raúl Zalazar. Cuarto árbitro: Gustavo Cáceres. Cronometradora: Teresita Ojeda.

Alineaciones:

Filosofía 4: Everton De Oliveira; Fernando Matta, Edson Pereira, Óscar Soto (C) y Elías Garcete. Alternantes : Diego Almada, Óscar Gaona, Mauricio Aguilera, Camilo Rivarola, Alejandro Brítez, Fabricio Duarte, Hermes Martínez, Alexis Penayo y José Báez. DT: Cristhian Acuña.

3 de Noviembre 1: Matías Cárdenas; Blas Agüero, Enrique Areco, Lucas Sánchez y Ronaldo Cáceres. Alternantes : Alex Denis, Fabrizio Pedrozo, Rodrigo Duarte, Jesús Escobar, Moisés Aviles, Víctor Mora, Robert Gamarra, Marcelo Ávila y Thiago Fernández. DT: Roberto Del Pozo.

Goles: PT 19’59” Enrique Areco (3N); ST 7’45” Fernando Matta, 9’37” Andrés Baez, 16’ y 19’30” Elias Garcete (F).

Amonestados: ST 4’47” Robert Gamarra, 6’30” Rodrigo Duarte y 15’50” Matias Cardenas (3N); ST 6’ Andrés Baez y 8’20” Mauricio Aguilera (F).

Expulsado: ST 19’10” Thiago Fernández (3N).