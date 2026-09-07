Invasor Campos gana en la principal para el triplete del stud 8 Años

En la suelta de mayor categoría, Invasor Campos de la caballeriza 8 Años ya consiguió la victoria, en su segunda presentación en el coliseo “burrero” del Jockey Club del Paraguay.

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El S.P.C. de 5 años fue primero al “pesaje” con el doblete de Marco Meza, registrando en cronos 1′30″91 para las 14 cuadras del hipódromo de Asunción.

Al iniciarse la jornada, El Banquero del stud J.C. repitió en la suelta sobre la milla, con la monta de Alcides Coronel, con un tiempo de 1′44″79.

A continuación, Eleven Reporter del stud 8 Años llegó al “disco” exigido por Santiago Cabrera, con un registro de 1′30″17 para los 1.400 metros.

Nene Malo de la cabaña Don Honorio se impuso al mando del jockey Marco Meza, recorriendo el kilómetro en 1′03″41.

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Macho Furioso le permitió el doblete al experimentado Alcides Coronel y al stud J.C., volando bajo en los 1.000 metros, en un tiempo de 1′02″58.

Triplete para el stud 8 Años con la victoria de La Placentera en la suelta de yeguas, recorriendo los 1.200 metros, en un tiempo de 1′16″33.