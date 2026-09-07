Polideportivo
07 de septiembre de 2026 a la - 10:55

Team Paraguay presenta hoy a sus atletas para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Michelle Valiente y Giuliana Poletti estarán presentes en los Juegos Odesur 2026.
Michelle Valiente y Giuliana Poletti estarán presentes en los Juegos Odesur 2026.

El Team Paraguay presentará oficialmente esta tarde a los 238 atletas que representarán al país en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El acto se desarrollará desde las 18:30 en el Salón Medallistas del Comité Olímpico Paraguayo, donde también serán anunciados los abanderados de la delegación.

Por ABC Color

La representación paraguaya afrontará el desafío de superar las 48 medallas conquistadas en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, edición en la que el país alcanzó su mejor cosecha histórica en la competencia.

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La delegación llega a la cita continental con altas expectativas, sustentadas en la calidad de varios de los atletas que competirán en Argentina.

Las posibilidades de subir al podio aparecen en distintas disciplinas, por lo que el objetivo será mejorar el registro conseguido hace cuatro años en casa.

Durante la presentación también se conocerá si habrá premios económicos para los atletas que consigan medallas y contribuyan al objetivo trazado por Paraguay.

Los Juegos Suramericanos constituyen uno de los principales eventos multideportivos del continente y se disputan cada cuatro años bajo el calendario de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR).

La edición 2026 tendrá como sede a la provincia de Santa Fe, Argentina, que recibirá a deportistas de los distintos países de Sudamérica.

De los Juegos Cruz del Sur a ODESUR

Los Juegos Suramericanos tuvieron su primera edición en 1978, en La Paz, Bolivia, bajo la denominación de Juegos Cruz del Sur.

La segunda edición se realizó en 1982, en Rosario, Argentina, antes de que la competencia adoptara su actual denominación y quedara integrada al calendario de ODESUR.

Santa Fe 2026 representará así una nueva oportunidad para que el deporte paraguayo vuelva a medir su crecimiento frente a los mejores atletas de la región, con el desafío de superar la histórica cosecha de 2022.