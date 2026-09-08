Cerro Porteño estrena su casa con la final de la Liga Premium

La Divisional de Futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó la programación del encuentro, que será transmitido en vivo por Tigo Sports. El flamante escenario azulgrana tiene capacidad para 4.200 espectadores.

Lea más: Cerro Porteño con categórico 7-3 contra Ysaty, en la final de ida de la Premium

Cerro Porteño llega con una ventaja considerable luego de imponerse por 7-3 en el partido de ida, disputado el sábado en el polideportivo del club Sol de América. Con esa diferencia, el conjunto azulgrana está a un paso de conquistar nuevamente el campeonato y pretende celebrar el título en su nueva casa.

El conjunto azulgrana es el gran dominador de la Liga Premium desde su creación. Cerro conquistó los 10 títulos absolutos disputados hasta ahora, correspondientes a los campeonatos de 2015 a 2025, con la excepción de 2020, temporada en la que no hubo competencia debido a la pandemia de covid-19.

Aunque en algunas temporadas se disputó un solo torneo, Cerro Porteño mantuvo su hegemonía al momento de definir los títulos absolutos. Sport Colonial, en el Apertura 2021, y Olimpia, en los Clausuras 2022 y 2023, lograron consagrarse en uno de los torneos de esas temporadas, pero posteriormente quedaron relegados ante el Ciclón en las definiciones por el título absoluto.

En el historial de subcampeonatos, Afemec suma cuatro, mientras que Sport Colonial y Olimpia acumulan tres cada uno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para Exa Ysaty, en cambio, la definición tiene un carácter histórico. El conjunto bordó afronta por primera vez una final de la Liga Premium, por lo que buscará remontar la desventaja y evitar que Cerro Porteño festeje el campeonato en la inauguración oficial de su nuevo escenario.

La gran fiesta del futsal paraguayo tendrá así un condimento especial: el estreno oficial del Arena Juan José Zapag y la definición de un campeonato que Cerro Porteño domina desde sus inicios.