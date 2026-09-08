Polideportivo
08 de septiembre de 2026 a la - 21:01

El Concurso Oficial Copa “CELF 2026″ en la agenda del hipismo

Yicel Peralta del Club Hípico Paraguayo estará saltando en el concurso sabatino "Copa CELF 2026".
Yicel Peralta del Club Hípico Paraguayo estará saltando en el concurso sabatino "Copa CELF 2026".

Este sábado se disputará la Copa “Centro Ecuestre La Fortaleza 2026″ que se disputará en las instalaciones del RC4 Acá Carayá. Las pruebas serán en alturas de 0.30 a 1.15 metros.

Por ABC Color

En jornada sabatina se disputará el Concurso Oficial Copa Centro Ecuestre La Fortaleza, que se llevará a cabo en la pista del RC4 Acá Carayá.

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La apertura de la pista será a las 9:00, y el arranque con la Mini Escuela, con altura de obstáculos a 0.30, a Tiempo Ideal.

En el mismo tipo de prueba, se celebrarán los saltos en las categorías Escuela Menor y Mayor, con las vallas a alturas de 0.60 a 0.90 metros.

Luego ingresarán a la pista del Acá Carayá las amazonas y jinetes para el Mini Gran Premio, categoría 0.70/0.80, a 2 Fases Especial/2F. Tiempo Ideal.

De igual forma saltarán en el Micro Gran Premio 0.90/1.00 metros y finalmente el Gran Premio 1.10/1.15 metros en tipo de prueba “Suma de Puntos”.

* Premios. En cuanto a los premios, habrá efectivo para el ccampeón, a partir de la inscripción de 4 jinetes, y vicecampeón a partir de 8 participantes.

* Inscripciones. El costo de inscripciones: Mini Escuela G. 100.000, Escuelas G. 150.000, Micro Gran Premio G. 200.000, Gran Premio G. 250.000.

Cierre de inscripciones: Viernes 11 de septiembre, a las 15:00.

Comité organizador: Leticia León 0992-312700; Consultas: Freddy Báez 0981-583394.