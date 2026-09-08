El Concurso Oficial Copa “CELF 2026″ en la agenda del hipismo

En jornada sabatina se disputará el Concurso Oficial Copa Centro Ecuestre La Fortaleza, que se llevará a cabo en la pista del RC4 Acá Carayá.

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La apertura de la pista será a las 9:00, y el arranque con la Mini Escuela, con altura de obstáculos a 0.30, a Tiempo Ideal.

En el mismo tipo de prueba, se celebrarán los saltos en las categorías Escuela Menor y Mayor, con las vallas a alturas de 0.60 a 0.90 metros.

Luego ingresarán a la pista del Acá Carayá las amazonas y jinetes para el Mini Gran Premio, categoría 0.70/0.80, a 2 Fases Especial/2F. Tiempo Ideal.

De igual forma saltarán en el Micro Gran Premio 0.90/1.00 metros y finalmente el Gran Premio 1.10/1.15 metros en tipo de prueba “Suma de Puntos”.

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* Premios. En cuanto a los premios, habrá efectivo para el ccampeón, a partir de la inscripción de 4 jinetes, y vicecampeón a partir de 8 participantes.

* Inscripciones. El costo de inscripciones: Mini Escuela G. 100.000, Escuelas G. 150.000, Micro Gran Premio G. 200.000, Gran Premio G. 250.000.

Cierre de inscripciones: Viernes 11 de septiembre, a las 15:00.

Comité organizador: Leticia León 0992-312700; Consultas: Freddy Báez 0981-583394.