Entradas desde G. 30.000 para la final en el Arena Juan José Zapag

El partido de vuelta se disputará el viernes 11 de septiembre, desde las 21:00, en el Arena Juan José Zapag, escenario que tendrá su estreno oficial con la definición del campeonato.

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Las entradas también estarán disponibles el viernes en la boletería ubicada sobre la avenida Quinta, aunque la venta presencial estará sujeta a la disponibilidad de sectores.

Los precios establecidos son:

Platea Norte Alta y Baja: G. 30.000.

Preferencia Antequera y Este – socios: G. 30.000.

Preferencia Antequera y Este: G. 50.000.

Visitante – Platea Novena: G. 30.000.

La organización informó además que todas las edades abonan el valor total de la entrada.

Por disposición de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), las entradas serán numeradas en todos los sectores del Arena Juan José Zapag.

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Cerro Porteño llega a la definición con una amplia ventaja tras imponerse 7-3 en el partido de ida, por lo que buscará conquistar el título frente a su público y celebrar la inauguración oficial de su nuevo escenario.