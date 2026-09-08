Los Seahawks descorchan la NFL amenazados por Mahomes, Allen, Lamar Jackson y los Rams

Seattle abrirá el curso este miércoles ante los New England Patriots en el Lumen Field, en la revancha del último Super Bowl. Los Seahawks, que conquistaron el segundo título de su historia, pondrán a prueba la continuidad de un proyecto que convirtió una temporada de transición en una carrera triunfal hasta el trofeo Vince Lombardi.

La visita de los Patriots a Seattle inaugurará una primera semana con partidos entre el miércoles 9 y el lunes 14 de septiembre, incluidos los duelos Bills-Texans, Ravens-Colts y Broncos-Chiefs, tres citas que medirán desde el inicio las aspiraciones de varios pesos pesados de la Conferencia Americana.

Mahomes y los Chiefs llegan después de una campaña sin 'playoffs', una anomalía para la franquicia que dominó buena parte de la última década.

Kansas City recibirá a Denver en el cierre de la jornada inaugural, obligado a despejar pronto las dudas alrededor de un equipo que sigue teniendo en su mariscal de campo a uno de los grandes factores diferenciales de la competición.

Buffalo y Baltimore salen, una vez más, con Allen y Jackson al frente de sus aspiraciones. Los Bills fueron eliminados en la ronda divisional por los Broncos, mientras que los Ravens ni siquiera alcanzaron la postemporada, dos tropiezos que vuelven a colocar a ambos 'quarterbacks' bajo el foco en la lucha por derribar a los equipos más consolidados de la AFC.

Una de las historias de la temporada estará en Las Vegas. Los Raiders iniciarán una nueva etapa con Klint Kubiak como entrenador y el veterano Kirk Cousins previsto como titular, pero toda la atención acompañará a Fernando Mendoza, ganador del Heisman y elegido con el número uno del último 'draft'.

El joven mariscal llega tras llevar a Indiana al título universitario y representa la gran apuesta de futuro de una franquicia que busca salir de años de inestabilidad.

Los Raiders debutarán en casa contra los Miami Dolphins, aunque el debate sobre cuándo llegará el turno de Mendoza ya forma parte de la actualidad en Nevada.

Será otra temporada con dimensión internacional para la NFL, comenzando por el duelo San Francisco 49ers-Los Ángeles Rams fijado en Melbourne este jueves.

Madrid recibirá el 8 de noviembre, en el Santiago Bernabéu, el partido entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, una nueva escala de la expansión global de la liga.